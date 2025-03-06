Сколько жителей Великобритании поддерживают Украину: Залужный привел впечатляющие данные

По состоянию на февраль, 52% граждан Великобритании выражали поддержку Украине. Эта поддержка чрезвычайно важна, и ее необходимо сохранить. Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время встречи с сообществом Украинского католического университета.

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

В частности, дипломат подчеркнул, что Великобритания не должна даже на мгновение отвращаться от Украины. Это сейчас очень важно.

"На 1 февраля 52% британцев поддерживали Украину, а 59% — деятельность президента Владимира Зеленского. Между тем, только 26% британцев выразили доверие своему правительству, и это многое говорит", — отметил посол.

Он также отметил важность сохранения этой политической поддержки.

"Именно содержание этой поддержки является ключевым для нас, поскольку оно влечет другие аспекты. И это должно оставаться. Как это достичь — вопрос, которым должен заниматься посол: как усиливать поддержку, помогать в экономической сфере и прочее", — добавил Залужный.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон, Киев и Париж согласились вместе разработать план по прекращению войны.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный получил новое дипломатическое назначение – он стал постоянным представителем Украины при Международной морской организации. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на указ президента №151/2025.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", — отмечено в документе.