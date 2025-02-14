Сколько ядерного топлива было внутри реактора на момент российского удара

На момент аварии в Чернобыльской атомной электростанции внутри реактора находилось почти 200 тонн ядерного топлива. Эти данные озвучила Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, подчеркнув важность защитных конструкций для сохранения окружающей среды и безопасности. Несмотря на возможные угрозы, ситуация остается стабильной.

ЧАЭС. Фото из открытых источников

Как отметила Гринчук, самое защитное укрытие, окружавшее реактор, выполняло ключевую роль в сдерживании любого влияния от ядерного топлива. Удар по защитной конструкции 4-го энергоблока мог привести к серьезным последствиям, поэтому арка и саркофаг были разработаны для сдерживания нарушений в технологических режимах и предотвращения подъема радиоактивной пыли. Они стали основой обеспечения безопасности и защиты от радиоактивных выбросов.

Пока ситуация стабильная, однако инцидент напоминает о необходимости постоянного контроля и поддержки конструкций, обеспечивающих безопасность на таких критических объектах.

Удар по защитной конструкции 4-го энергоблока АЭС может действительно представлять угрозу и саркофаг и арка строились для того, чтобы сдерживать любые возможные нарушения в технологических режимах работы и подъем радиоактивной пыли. Пока ситуация стабильная, – отметила Светлана Гринчук.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. СБУ подтверждает, что россияне снарядили этот ударный беспилотник фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, оккупанты целенаправленно ударили по ЧАЭС. В результате попадания повреждена конструкция укрытия. Расследование ведется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).



