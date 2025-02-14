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Сколько ядерного топлива было внутри реактора на момент российского удара

Ситуация на ЧАЭС стабильна, но угроза от самого объекта остается актуальной еще на долгие годы

сегодня, 16:09
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Амбарцумян Анна

На момент аварии в Чернобыльской атомной электростанции внутри реактора находилось почти 200 тонн ядерного топлива. Эти данные озвучила Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, подчеркнув важность защитных конструкций для сохранения окружающей среды и безопасности. Несмотря на возможные угрозы, ситуация остается стабильной.

Сколько ядерного топлива было внутри реактора на момент российского удара

ЧАЭС. Фото из открытых источников

Как отметила Гринчук, самое защитное укрытие, окружавшее реактор, выполняло ключевую роль в сдерживании любого влияния от ядерного топлива. Удар по защитной конструкции 4-го энергоблока мог привести к серьезным последствиям, поэтому арка и саркофаг были разработаны для сдерживания нарушений в технологических режимах и предотвращения подъема радиоактивной пыли. Они стали основой обеспечения безопасности и защиты от радиоактивных выбросов.

Пока ситуация стабильная, однако инцидент напоминает о необходимости постоянного контроля и поддержки конструкций, обеспечивающих безопасность на таких критических объектах.

Удар по защитной конструкции 4-го энергоблока АЭС может действительно представлять угрозу и саркофаг и арка строились для того, чтобы сдерживать любые возможные нарушения в технологических режимах работы и подъем радиоактивной пыли. Пока ситуация стабильная, – отметила Светлана Гринчук.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. СБУ подтверждает, что россияне снарядили этот ударный беспилотник фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, оккупанты целенаправленно ударили по ЧАЭС. В результате попадания повреждена конструкция укрытия. Расследование ведется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).




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Источник: https://t.me/weukrainetv/92873
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