Сколько времени занимает изучение украинцами языка в Польше: результаты опроса впечатляют

Среди украинцев, проживающих в Польше, 40% владеют польским языком. Из этого количества 48% отмечают, что для изучения им понадобилось от года до двух, 41% освоили язык менее чем за год, а 11% потратили от 2 до 3 лет. Эти данные предоставлены аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Украинцы в Польше. Фото: pravda.com.ua

Указывается, что уровень владения языком среди украинцев в Польше в основном средний или низкий.

31% респондентов оценили свои знания языка на уровне 40-60 баллов из 100, что указывает на средний уровень владения. 28% участников поставили себе 0-20 баллов, что свидетельствует о низком уровне, а еще 25% оценивают свои навыки на уровне 20-40 баллов, что означает ограниченную способность к общению. Лишь 11% респондентов оценивают свои знания на уровне 60-80 баллов, и менее 5% считают, что владеют языком на уровне 80-100 баллов.

Эти результаты подтверждают выводы аналитиков: несмотря на постепенную адаптацию украинцев в Польше, процесс изучения языка происходит медленнее, чем прогнозировалось три года назад.

Среди опрошенных 40% получили профессионально-техническое образование (ПТУ, колледж, техникум), 36% имеют среднее образование, а 22% закончили высшее учебное заведение (бакалавриат, специалист, магистратура). Только 2% респондентов имеют аспирантское или докторское образование, что свидетельствует о наличии квалифицированных специалистов.

"Эти данные свидетельствуют о высоком образовательном уровне украинцев, что позволяет им занимать разные позиции на рынке труда — от рабочих специальностей до квалифицированных должностей. Такая образовательная структура является важным ресурсом для польской экономики, поскольку украинцы быстро адаптируются к местным условиям, работают в дефицитных отраслях и имеют потенциал для профессионального развития", — отметил представитель аналитического центра.

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