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Сколько в 2023-м заработало руководство Госэкоинспекции

Временно исполняющим обязанности главы Госэкоинспекции Игорь Зубович в 2023 году фактически получил 304 628,83 грн.

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Портал "Комментарии" направил запрос в Государственную экологическую инспекцию Украины на информацию о зарплате руководства Госэкоинспекции. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство Госэкоинспекции в 2023 году.

Сколько в 2023-м заработало руководство Госэкоинспекции

Госэкоинспекция. Фото: из открытых источников

Следует отметить, что кроме должностного оклада на уровень заработной платы влиял ряд бонусов, среди которых: набавка за ранг госслужащего, премия, надбавка за выслугу и надбавка за интенсивность труда.

Далее предоставляем эксклюзивные данные о выплаченной заработной плате главы Госэкоинспекции и его заместителя.

Временно исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции является начальник Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) Игорь Зубович, который в 2023 году фактически получил – 304 628,83 грн.

Первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба в 2023 году фактически получил – 490 292,90 грн.

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Также издание "Комментарии" сообщало – какие зарплаты в 2023-м получал руководитель Министерства по стратегическим отраслям промышленности и его заместители.

Еще раньше "Комментарии" опубликовали эксклюзивные данные по выплаченной заработной плате главы Государственной таможенной службы Украины и его заместителя в 2023 году.

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