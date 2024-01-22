Сколько в 2023-м заработало руководство Госэкоинспекции

Портал "Комментарии" направил запрос в Государственную экологическую инспекцию Украины на информацию о зарплате руководства Госэкоинспекции. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство Госэкоинспекции в 2023 году.

Госэкоинспекция. Фото: из открытых источников

Следует отметить, что кроме должностного оклада на уровень заработной платы влиял ряд бонусов, среди которых: набавка за ранг госслужащего, премия, надбавка за выслугу и надбавка за интенсивность труда.

Далее предоставляем эксклюзивные данные о выплаченной заработной плате главы Госэкоинспекции и его заместителя.

Временно исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции является начальник Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) Игорь Зубович, который в 2023 году фактически получил – 304 628,83 грн.

Первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба в 2023 году фактически получил – 490 292,90 грн.

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