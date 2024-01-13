Сколько в 2023-м заработал глава Минфина Марченко и его заместители

Портал "Комментарии" направил запрос в Министерство финансов Украины на информацию о зарплате министра и его заместителей. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство Минфина в 2023 году.

Сергей Марченко. Фото: из открытых источников

Сумма выплаченной заработной платы Министру финансов Украины Сергею Марченко в 2023 году составила: в январе – 70 606,95 грн, феврале – 70 606,97 грн, марте – 72 004,15 грн, апреле – 76 267,93 грн, мае 421,77 грн, июне – 76 554,31 грн, июле – 76 267,91 грн, августе – 76 267,91 грн, сентябре – 76 267,91 грн, октябре – 76 267,91 грн, ноябре – 76 26 91 грн, декабрь – 79 503,41 гривен.

Заработная плата, выплаченная первому заместителю министра Денису Улютину в 2023 году составила: в январе – 74 848,96 грн, феврале – 79 266,46 грн, марте – 80 405,97 грн, апреле – 80 636,61 грн, мае 902,50 грн, июне – 80 902,50 грн, июле – 80 902,50 грн, августе – 80 902,50 грн, сентябре – 80 902,50 грн, октябре – 80 902,50 грн, ноябре – 80 90 50 грн, декабрь – 169 219,87 гривен.

Заработная плата, выплаченная заместителю министра Светлане Воробей в 2023 году составила: в январе – 75 012,33 грн, феврале – 75 898,41 грн, марте – 78 974,45 грн, апреле – 153 731,65 грн, мае ,50 грн, июне – 80 902,50 грн, июле – 80 902,50 грн, августе – 147 435,33 грн, сентябре – 95 115,37 грн, октябре – 82 540,66 грн, ноябре – 80 902 грн, декабрь – 83 560,28 гривен.

Заработная плата, выплаченная заместителю министра Александру Грубияну в 2023 году составила: в январе – 80 123,54 грн, феврале – 78 487,52 грн, марте – 79 892,65 грн, апреле – 239 317,17 грн, мае ,82 грн, июне – 80 902,50 грн, июле – 80 902,50 грн, августе – 79 809,43 грн, сентябре – 78 307,11 грн, октябре – 80 902,50 грн, ноябре – 80 902,5 грн, декабрь – 80 902,50 гривен.

Заработная плата, выплаченная заместителю министра Юрию Драганчуку в 2023 году составляла: в январе – 72 211,66 грн, феврале – 80 902,50 грн, марте – 75 703,21 грн, апреле – 160 919,88 грн, мае ,64 грн, июне – 80 902,50 грн, июле – 80 902,50 грн, августе – 158 672,94 грн, сентябре – 80 902,50 грн, октябре – 80 902,50 грн, ноябре – 80 902 грн, декабрь – 80 902,50 гривен.

Заработная плата, выплаченная заместителю министра Роману Ермолычеву в 2023 году составила: в январе – 51 437,04 грн, феврале – 52 423,03 грн, марте – 52 423,04 грн, апреле – 105 355,22 грн, май ,70 грн, июне – 52 932,70 грн, июле – 52 932,70 грн, августе – 52 932,70 грн, сентябре – 52 932,70 грн, октябре – 52 932,70 грн, ноябре – 145 115 грн, декабрь – 27 726,65 гривен.

Заработная плата, выплаченная заместителю министра Ольге Зыковой в 2023 году составляла: в январе – 67 965,93 грн, феврале – 73 837,63 грн, марте – 70 524,92 грн, апреле – 150 344,39 грн, 8 мая ,12 грн, июне – 75 886,13 грн, июле – 69 631,45 грн, августе – 154 327,62 грн, сентябре – 69 711,08 грн, октябре – 79 897,50 грн, ноябре – 78 334 грн, декабрь – 72 700,64 гривен.

Заработная плата, выплаченная заместителю министра Александру Кави в 2023 году составила: в январе – 71 081,39 грн, феврале – 71 834,90 грн, марте – 90 480,84 грн, апреле – 149 510,10 грн, мае – 7 ,82 грн, июне – 80 902,50 грн, июле – 80 724,00 грн, августе – 80 902,50 грн, сентябре – 156 863,81 грн, октябре – 80 902,50 грн, ноябре – 80 850, грн, декабрь – 80 902,50 гривен.

Также "Комментарии" предоставили данные о том, какие зарплаты в 2023 году получили руководители в Государственном агентстве Украины по кино.



