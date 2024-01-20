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Сколько в 2023 году заработало руководство Волынской ОВА

Стали известны зарплаты начальника Волынской ОВА Юрия Погуляйко и его заместителей

сегодня, 07:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Портал "Комментарии" направил запрос в Волынскую областную военную администрацию на информацию о зарплате руководства ОВА. Согласно полученному ответу, стало известно, какие фактические выплаты получило руководство Волынской ОВА в 2023 году.

Сколько в 2023 году заработало руководство Волынской ОВА

Начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко

Следует отметить, что кроме оклада на уровень заработной платы влиял ряд бонусов, среди которых: набавка за секретность, премия, надбавка за выслугу и надбавка за интенсивность труда.

Далее предоставляем эксклюзивные данные о выплаченной заработной плате председателя Волынской ОВА и его заместителей.

Начальником областной военной администрации Юрием Погуляйко в 2023 году фактически получено – 815 764,13 гривны.

Первым заместителем председателя облгосадминистрации Сергеем Мовенко в 2023 году фактически получено – 506 060,05 грн, заместителем председателя облгосадминистрации Александром Троханенко – 471 662,42 грн, заместителем председателя облгосадминистрации Юрием Гупалом – 362 771,61 грн. ,85 грн., заместителем председателя облгосадминистрации Мирославой Якимчук — 468 507,81 гривны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – какие зарплаты в 2023-м получал руководитель Министерства по стратегическим отраслям промышленности и его заместители.

Еще раньше "Комментарии" опубликовали эксклюзивные данные по выплаченной заработной плате главы Государственной таможенной службы Украины и его заместителя в 2023 году.

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