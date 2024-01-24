Сколько в 2023 году заработало руководство Госэнергоэффективности: эксклюзивные данные

Портал "Комментарии" направил запрос в Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению на информацию о зарплате руководства Госэнергоэффективности. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство ведомства в 2023 году.

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

Далее предоставляем эксклюзивные данные о выплаченной заработной плате главы Госэнергоэффективности и его заместителей, включая оклад, надбавки за выслуги лет, за ранг, за интенсивность труда, премии и другие бонусы.

Сумма фактических выплат, полученных председателем Госэнергоэффективности Анной Замазеевой в 2023 году: за март – 11575,20 грн; за апрель – 26622,96 грн.; за май – 59273,76 грн.; за июнь – 66 991,51 грн.; за июль – 59776,99 грн.; за август – 25042,92 грн.; за сентябрь – 64119,15 грн; за октябрь – 80171,56 грн.; за ноябрь – 80171,56 грн.; за декабрь – 114149,61 грн.

Первый заместитель председателя Госэнергоэффективности Мария Малая получила в 2023 следующие выплаты: за январь – 41321,99 грн.; за февраль – 60806,04 грн.; за март – 55 899,20 грн; за апрель – 63471,26 грн.; за май – 64738,41 грн; за июнь – 73 421,60 грн; за июль – 75090,40 грн.; за август – 59130,40 грн; за сентябрь – 58402,39 грн.; за октябрь – 79888,20 грн.; за ноябрь – 79888,20 грн; за декабрь – 123068,40 грн.

Заместитель главы Госэнергоэффективности Виктор Билько в 2023 получил: за январь – 28288,44 грн.; за февраль – 47530,12 грн; за март – 52671,15 грн.; за апрель – 52671,15 грн.; за май – 63981,40 грн.; за июнь – 70767,55 грн.; за июль – 70767,55 грн; за август – 55735,04 грн.; за сентябрь – 55031,54 грн.; за октябрь – 75291,65 грн.; за ноябрь – 75291,65 грн.; за декабрь – 116008,55 грн.

Заместитель председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Коротков в 2023 году получил: за сентябрь – 20466,16 грн.; за октябрь – 59459,59 грн.; за ноябрь – 63337,40 грн.; за декабрь – 127042,79 грн.

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