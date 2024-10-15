Сколько украинских семей уже получили жилье по программе "єОселя"

Программа льготного кредитования "єОселя", запущенная в октябре 2022 года, уже помогла более 13 тысячам семей в Украине получить свое жилье. Всего за два года общая сумма выданных кредитов превысила 21 млрд. грн. Наиболее среди тех, кто воспользовался программой, — военные и правоохранители, а также работники образования и медицины.

Льготная ипотека в Украине: рост и успех программы «еОселя»

Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины, отметила, что программа "єОселя" не только помогает людям с жильем, но и поддерживает строительную отрасль. В первом полугодии 2024 г. объемы строительства выросли на 37%, что в значительной степени связано с активным спросом на новое жилье благодаря льготной ипотеке.

Кто получил больше всего кредитов?

Среди военнослужащих и полицейских было выдано наибольшее количество ссуд. Полицейские получили около 21% всех кредитов, а военные — чуть меньше, около 17%. Кроме того, программа активно помогает учителям и медикам, также имеющим возможность получить кредиты на выгодных условиях.

Наибольшее количество льготных ипотек было оформлено в Киеве и Киевской области, а также в таких регионах как Львовщина, Одесщина и Виннитчина.

Интересный факт: программа "єОселя" не финансируется из государственного бюджета. Все финансирование происходит благодаря облигациям внутреннего государственного займа и привлеченным средствам под их залог. Это позволяет государству поддерживать людей, не тратя дополнительные деньги из бюджета.

Программа "єОселя" стала одной из самых успешных инициатив за последние годы, ведь она помогает не только гражданам, но и поддерживает строительный сектор страны. Благодаря этому государство может длительное время продолжать оказывать поддержку нуждающимся в жилье.