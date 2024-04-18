Сколько украинцев считает Путина нелегитимным президентом России

В октябре 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала признать нелегитимным президента России Владимира Путина по истечении его президентского срока в 2024 году. Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос, чтобы узнать, сколько украинцев считают российского диктатора нелегитимным.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

17 марта в России и на временно оккупированных территориях Украины прошли президентские "выборы" РФ. Согласно результатам ЦИК РФ Путин победил, набрав 87% голосов. Таким образом, полномочия Путина на четвертом сроке президентства закончатся 7 мая.

Как показывают опросы Центра Разумкова, 85% украинцев поддерживают, что после этой даты российский диктатор потеряет легитимность быть президентом РФ. 10% опрошенных затруднились с ответом, а 5% будут считать Путина легитимным президентом РФ после 7 мая.

Больше всего идею того, что Путин нелегитимный президент России поддерживают жители запада Украины – 92%, в центре – 91%, юг – 72%, а восток Украины – 71,5%. Легитимным Путина считают 1%, 3%, 7% и 15% соответственно.

Свои заявления о непризнании выборов сделали ряд стран. В частности, Франция указала, что "выборы" в России состоялись с нарушением международного права, а Германия заявила о недемократичности. Кроме того, в Берлине отметили, что не будут называть Путина президентом России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Запада, в которых критиковали выборы в России с призывом не признавать их результатов.

Также "Комментарии" писали о заседании ПАСЕ, на котором собираются принять важное для Украины решение. В новой резолюции станет официально позволено атаковать российские НПЗ.