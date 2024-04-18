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Сколько украинцев считает Путина нелегитимным президентом России

Украинцы считают, что российский диктатор Владимир Путин не является легитимным президентом России.

18 апреля 2024, 15:58
Автор:
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Slava Kot
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В октябре 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала признать нелегитимным президента России Владимира Путина по истечении его президентского срока в 2024 году. Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос, чтобы узнать, сколько украинцев считают российского диктатора нелегитимным.

Сколько украинцев считает Путина нелегитимным президентом России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

17 марта в России и на временно оккупированных территориях Украины прошли президентские "выборы" РФ. Согласно результатам ЦИК РФ Путин победил, набрав 87% голосов. Таким образом, полномочия Путина на четвертом сроке президентства закончатся 7 мая.

Как показывают опросы Центра Разумкова, 85% украинцев поддерживают, что после этой даты российский диктатор потеряет легитимность быть президентом РФ. 10% опрошенных затруднились с ответом, а 5% будут считать Путина легитимным президентом РФ после 7 мая.

Больше всего идею того, что Путин нелегитимный президент России поддерживают жители запада Украины – 92%, в центре – 91%, юг – 72%, а восток Украины – 71,5%. Легитимным Путина считают 1%, 3%, 7% и 15% соответственно.

Свои заявления о непризнании выборов сделали ряд стран. В частности, Франция указала, что "выборы" в России состоялись с нарушением международного права, а Германия заявила о недемократичности. Кроме того, в Берлине отметили, что не будут называть Путина президентом России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Запада, в которых критиковали выборы в России с призывом не признавать их результатов.

Также "Комментарии" писали о заседании ПАСЕ, на котором собираются принять важное для Украины решение. В новой резолюции станет официально позволено атаковать российские НПЗ.



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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-vplyvu-zovnishnopolitychnykh-chynnykiv-na-ukrainu-stavlennia-do-inozemnykh-derzhav-ta-okremykh-initsiatyv-ikh-lideriv-otsinka-gromadianamy-ukrainy-legitymnosti-pravlinnia-putina-bereze
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