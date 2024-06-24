Сколько украинцев считает, что Украина никогда не присоединится к ЕС

21 июня Совет ЕС официально согласовал утверждение ранее на уровне послов мандата о вступлении Украины в Европейский Союз. После этого решения 25 июня в ЕС должны стартовать переговоры по членству Украины в ЕС, что подтвердил Владимир Зеленский. Компания Active Group провела социологическое исследование, в котором спросила украинцев, присоединится ли Украина к ЕС.



Присоединится ли Украина к Европейскому Союзу. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 59,4 % украинцев считают, что Украина присоединится к Европейскому Союзу, из них 18,9% указывают, что это произойдет в ближайшее время, а 40,5% в отдаленной перспективе.

Вариант, что Украина не присоединится к ЕС, выбрали 7,5% опрошенных, а еще 26,6% указали на возможность стать членом Европейского Союза, однако в очень долгой перспективе.

Также Active Group спросили у украинцев, нужно ли Украине стать членом ЕС. 83% опрошенных с этим мнением однозначно или скорее всего соглашаются. Против высказались 11,8% опрошенных.

В вопросе, нужна ли Украина ЕС, 59,7% украинцев указывают, что нужна. Противоположное мнение имеют 32% опрошенных.

Нужно ли Украине стать членом ЕС. Нужна ли Украина Европейскому Союзу

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил об исторической неделе для Украины. По его словам, Украина десятилетиями шла к этому решению.



Также "Комментарии" писали о сообщениях из ЕС, где отметили, что Брюссель сможет обойти вето Венгрии, которая могла бы заблокировать военную помощь Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил, что Будапешт не участвовал в голосовании за помощь Украине, поэтому не может блокировать такое решение.