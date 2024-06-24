logo

BTC/USD

60850.84

ETH/USD

3359.08

LTC/USD

70.64

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сколько украинцев считает, что Украина никогда не присоединится к ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев считает, что Украина никогда не присоединится к ЕС

Результаты опроса показали, какой процент украинцев уверены, что Украина станет членом Европейского Союза.

24 июня 2024, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

21 июня Совет ЕС официально согласовал утверждение ранее на уровне послов мандата о вступлении Украины в Европейский Союз. После этого решения 25 июня в ЕС должны стартовать переговоры по членству Украины в ЕС, что подтвердил Владимир Зеленский. Компания Active Group провела социологическое исследование, в котором спросила украинцев, присоединится ли Украина к ЕС.

Сколько украинцев считает, что Украина никогда не присоединится к ЕС

Присоединится ли Украина к Европейскому Союзу. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 59,4 % украинцев считают, что Украина присоединится к Европейскому Союзу, из них 18,9% указывают, что это произойдет в ближайшее время, а 40,5% в отдаленной перспективе.

Вариант, что Украина не присоединится к ЕС, выбрали 7,5% опрошенных, а еще 26,6% указали на возможность стать членом Европейского Союза, однако в очень долгой перспективе.

Также Active Group спросили у украинцев, нужно ли Украине стать членом ЕС. 83% опрошенных с этим мнением однозначно или скорее всего соглашаются. Против высказались 11,8% опрошенных.

В вопросе, нужна ли Украина ЕС, 59,7% украинцев указывают, что нужна. Противоположное мнение имеют 32% опрошенных.

Сколько украинцев считает, что Украина никогда не присоединится к ЕС - фото 2

Нужно ли Украине стать членом ЕС. Нужна ли Украина Европейскому Союзу

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил об исторической неделе для Украины. По его словам, Украина десятилетиями шла к этому решению.

Также "Комментарии" писали о сообщениях из ЕС, где отметили, что Брюссель сможет обойти вето Венгрии, которая могла бы заблокировать военную помощь Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил, что Будапешт не участвовал в голосовании за помощь Украине, поэтому не может блокировать такое решение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

24 июня 2024, 20:03

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccCCCCCCCCCCCCCCCCCXAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCC

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

24 июня 2024, 19:52

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc


Новости

Все новости