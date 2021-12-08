Сколько украинцев прошли курс вакцинации от COVID-19

В Украине, по состоянию на 7 декабря, прошли полный курс прививки от COVID-19 12 миллионов граждан. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Facebook.

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Сообщается, что в Украине уже сделано 25 947 664 уколов вакцины. Первой дозой вакцинировано – 13 905 431 человека. Полностью завершили курс вакцинации – 12 042 233 украинца.



По статистическим данным, за последние сутки обнаружено инфицирование COVID-19 у 9371 человек. Среди заболевших COVID-19 809 детей. От осложнений болезни умерло 450 граждан, подтвердивших диагноз COVID-19.

В больницы в течение суток госпитализировано 2 998 граждан. У 26 804 человек зафиксировали выздоровление от COVID-19.

С начала пандемии в 2020 году в Украине уже умерли 89 436 человек, которые были инфицированы вирусом Sars-CoV-2. Переболели COVID-19 3 миллиона 519 тысяч 981 украинец.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые под руководством Лейфа-Эрика Сандера из больницы Charite в Берлине рассказали, как Covid-19 влияет на легочную ткань пациентов. Известно, что после тяжелого протекания болезни она рубцуется, утолщается и становится неэластичной. К легочной недостаточности приводит не репликация вируса, а вторичная реакция организма с участием иммунной системы.

Также мы писали, что ученым из Гуанчжоу удалось получить из крови пациента антитело-убийцу штаммов COVID-19. Ученые исследуют антитело, распознающее мутированные штаммы COVID-19 и проводят эксперименты на мышах. Это антитело, по результатам исследований, может повлиять на ту часть вируса, которая не меняется от мутаций. В настоящее время опыты биологов показывают, что антитело 35B5 эффективно распознавало бета- и дельта-штаммы SARS-CoV-2.







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