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Сколько украинцев поддерживают запрет на рекламу для онлайн казино

Большинство украинцев поддерживают запрет рекламы азартных игр. Кроме того, 3/4 украинцев выступают за полный запрет такой рекламы.

22 апреля 2024, 14:50
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО, направленное на противодействие негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group выяснил, как относятся украинцы к инициативе запретить рекламу азартных игр.

Сколько украинцев поддерживают запрет на рекламу для онлайн казино

Запрет рекламы азартных игр в Украине. Фото из открытых источников

Согласно опросам Active Group, почти 88% украинцев считают, что в Украине существует проблема распространения азартных игр. Кроме того, из них 62,9% называют это большой проблемой. То, что в Украине нет проблем распространения рекламы азартных игр, считает 12,2% опрошенных.

Что касается инициативы запретить рекламу азартных игр, то 75,4% украинцев выступают за ее полный запрет. Еще 8,5% поддерживают запрет рекламы азартных игр только в незарегистрированных медиа, а 8,2% считают, что в Украине не нужно ограничивать рекламу онлайн казино больше, чем существуют ограничения на сегодняшний день. За то, чтобы разрешить еще больше рекламы азартных игр, выступило 1,5% респондентов.

Сколько украинцев поддерживают запрет на рекламу для онлайн казино - фото 2

Как украинцы относятся к запрету на рекламу азартных игр. Опрос Active Group

Напомним, что введенные решения по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете предусматривают ограничение использования в рекламе символики ВСУ и других военных формирований. Также предусмотрены запреты на регистрацию нескольких аккаунтов одним человеком и лимиты времени игры в день. Кроме того, предусмотрен запрет на использование онлайн казино для военных в период действия военного положения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции украинских военных, которые объяснили, существуют ли проблемы с азартными играми в ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, в чем проблема рекламы азартных игр в Украине.



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