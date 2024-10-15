Сколько украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РПЦ

Абсолютное большинство наших соотечественников поддерживают недавно принятый закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Запрет РПЦ в Украине. Фото из открытых источников

"Абсолютное большинство украинцев – 80% – поддерживают одобрение этого Закона. Не поддерживают – 16%, а еще 4% не определились со своим мнением", – отмечают социологи.

В КМИС говорят, что фактически во всех регионах подавляющее большинство украинцев поддерживают принятый закон (от 71% на Востоке до 83% на Западе).

Стоит отметить, в этом же опросе социологи выяснили, что три четверти украинцев (74%) придерживаются мнения, что в деятельности Кабмина ничего не изменится после недавних отставок и назначений новых министров.

Надеются на улучшение деятельности правительства 12%, ожидают ухудшения деятельности – 6% респондентов.

Интересно, что среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому также большинство (64%) считают, что ничего не изменится в деятельности правительства после последних изменений. В то же время среди тех, кто ему доверяет, больше тех, кто ожидает определенного улучшения ситуации (19%).

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Высокопоставленный представитель РПЦ в эфире религиозного телеканала "Спас" прокомментировал войну в Украине, сравнив военный конфликт с процессом лечения.