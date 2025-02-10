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Сколько украинцев поддерживают идею Трампа обмена редкоземельных металлов на оружие США

Почти половина украинцев поддерживают обмен редкоземельных металлов на американское оружие от США для Украины.

сегодня, 14:50
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Slava Kot

Президент США Дональд Тррамп заявил, что хочет заключить соглашение с Украиной, в котором Соединенные Штаты будут отправлять оружие, а в обмен получат редкоземельные металлы. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, поддерживают ли они обмен полезными ископаемыми на оружие.

Сколько украинцев поддерживают идею Трампа обмена редкоземельных металлов на оружие США

Редкоземельные металлы

Согласно опросу Active Group, 47,7% украинцев в той или иной степени поддерживают идею президента США Дональда Трампа относительно обмена американского оружия на украинские редкоземельные ископаемые. Против такого обмена выступило 38,4% респондентов.

Результаты опроса, согласились ли вы обменять доступ к полезным ископаемым в помощь от США:

  • — однозначно да – 15,1%
  • — скорее да – 32,6%
  • — скорее нет – 23,7%
  • — однозначно нет – 14,7%
  • — затрудняюсь ответить – 13,8%

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал соглашение Трампа и отметил, что Украина открыта для инвестиций от партнеров, которые помогут защите страны. По его словам, в "Плане победы" присутствует отдельный пункт, предусматривающий инвестиции в добычу полезных ископаемых в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только редкоземельные металлы, а что еще Дональд Трамп хочет от Украины? В списке присутствуют другие полезные ископаемые, которые могут заставить американцев активнее помогать Украине, если их инвестицию будут под опасностью войны через РФ.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на идею Трампа о редкоземельных металлах. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, США и дальше продолжат помогать Украине, однако в этот раз не бесплатно.



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