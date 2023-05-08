Сколько украинцев ожидает новых ударов беспилотниками по Кремлю на 9 мая

В ночь на 3 мая в сеть попала запись попадания дрона по крыше Кремля, что вызвало локальный пожар в здании. Компания Active Group осуществила опрос и выяснила мнения украинцев относительно того, будут ли беспилотники атаковать Кремль на 9 мая.

Будут ли беспилотники атаковать Кремль. Фото из открытых источников

Российские власти обвинили Украину 3 мая из-за ударов беспилотниками по Кремлю, пригрозили "ответом" и "расценили" такие действия как теракт накануне 9 мая. Кроме того, в администрации президента РФ предположили, что это могло быть покушение на Владимира Путина.

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Президент Украины отреагировал на обвинения и подчеркнул, что Украина защищает собственную территорию, а использовать оружие для атак Кремля не собирается из-за малого вооружения. США также отреагировали и выразили скептицизм по поводу версии Кремля о покушении на Путина.

Американские и британские аналитики считают, что атака на Кремль может являться диверсией россиян для усиления военной агрессии. 44,5% опрошенных украинцев в исследовании Active Group считают, что Россия усилит военные действия в Украине после попадания дрона. 46,5% поддерживают другое мнение.





Также Active Group спросил, ожидают ли украинцы новые атаки на Кремль 9 мая. 32,4% считают, что дроны будут попадать по администрации Путина, однако большинство – 46,9% опрошенных избрали противоположный вариант. Еще 10,7% высказались, что парада в Москве не будет 9 мая.





Ранее портал "Комментарии" сообщал о мнениях украинцев относительно вмешательства государства в работу мессенджера Telegram.

Также "Комментарии" писали, что администрация президента РФ назвали две основные причины отказа от празднования Дня Победы, однако не назвали еще одну.