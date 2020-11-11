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Сколько украинцев не хотят жить в Украине: опрос

Социологи узнали, сколько украинцев не против переехать в США, Европейский союз или Россию

сегодня, 14:07
Автор:

Таисия Ерохина

От 5,8 до 27,9 процента украинцев хотели бы покинуть Украину и уехать на постоянное место жительства в другие страны. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 17 по 24 октября.

Сколько украинцев не хотят жить в Украине: опрос

Участникам опроса социологи задали такой вопрос: Если бы Вам сейчас без условий предоставили гражданство США\ЕС\России, Вы бы поехали для постоянного проживания в эти страны?

Так, 27,9% согласились при таких условиях на переезд в США или ЕС (в апреле таких было почти столько же — 27,1%). Не хотят туда выезжать 68,7%.

Еще 5,8% не прочь уехать в Россию, хотя в апреле положительный ответ дали 6,3% опрошенных. Большинство — 91,7% — ответили отрицательно. При этом, если к переезду в РФ добавят 100 000 долларов, то картина несколько меняется: в таком случае в октябре на переезд согласились 10,3% (в апреле — 11,2%). Но 85,9% все равно против перебраться на ПМЖ в соседнее с Украиной государство.

Сколько украинцев не хотят жить в Украине: опрос - фото 2

Как сообщалось ранее, каждый четвертый в Украине выступает за народную расправу над политиками. Такой результат показал опрос.


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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=979&page=1
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