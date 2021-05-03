Сколько украинцев хотят жить за границей - исследование

Стало известно, сколько украинцев хотят уехать за границу. Исследование провела платформа для социологических и маркетинговых риалтайм исследований LibertyReport.ai.

Значительная часть украинцев хочет переехать за границу - детали. Фото: delo.ua

Оказалось, что 23% взрослых жителей Украины хотят изменить страну проживания. Причем географическое распределение тех, кто желает переехать за границу, практически однородное.

Больше всего желающих покинуть Украину — на Юге страны (24%). По 23% — на Востоке и в Центральной Украине. На Западе переехать за границу готов 21% граждан.

Также исследование показало, куда именно хотят отправиться украинцы. Самые популярные направления: США, Германия, Чехия, Польша, Испания, Канада, Италия.

Показатель желающих выехать из Украины среди мужчин и женщин почти одинаковый — 24% и 22% соответственно.

Дополнительно было опрошено 200 подростков в возрасте 14-17 лет. Оказалось, что 35% молодежи выразило желание покинуть Украину. Далее следуют граждане в возрасте 18-29 лет. Из них 30% хотят переехать в другую страну.

В возрасте 30-44 лет Украину хотят покинуть 29% населения. Среди людей 45-59 лет нашлось 28% желающих сменить место жительства. Наименьший показатель у пожилых людей старших 60 лет — только 8%.

Напомним, наше государство имеет серьезную проблему — массовую эмиграцию граждан в европейские страны. Украина находится на первом месте в Европе по переводам мигрантов.

По оценкам НБУ эмигранты перевели в Украину 12 млрд долларов, по оценкам организации KNOMAD — 14 млрд долларов. Стоит отметить, что эти средства составляют до 10% ВВП нашей страны. Подробнее об этом читайте здесь.

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