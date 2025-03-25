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Сколько украинцев готовы идти на переговоры с РФ на любых условиях, если США прекратят помощь

82% украинцев выступают за продолжение борьбы с Россией.

сегодня, 11:41
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Slava Kot

При прекращении военной помощи со стороны Соединенных Штатов, подавляющее большинство украинцев настроены продолжать борьбу. Это подтверждают результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), отражающего общественные настроения в условиях возможного сокращения поддержки Украины.

Сколько украинцев готовы идти на переговоры с РФ на любых условиях, если США прекратят помощь

Переговоры Украины и России

В своем исследовании КМИС спросили, какой вариант будет лучше для Украины, если США окончательно прекратят любую поддержку Украины. Согласно данным опроса, 82% респондентов считают, что Украина должна бороться дальше, даже если помощь со стороны США будет окончательно прекращена, а поддержка будет поступать только от европейских стран.

Лишь 8% опрошенных склоняются к варианту капитуляции и принятию всех требований России.

Сколько украинцев готовы идти на переговоры с РФ на любых условиях, если США прекратят помощь - фото 2

Результаты КМИС

Исследование также показало, что поддержка продолжения борьбы единодушна во всех регионах Украины. На Западе 83% выступают за продолжение сопротивления, а на Востоке 78% респондентов разделяют такую позицию.

"Среди украинцев есть однозначный консенсус против мира на любых условиях (и, конечно, против капитуляции). Приоритет на данный момент – надежные гарантии безопасности. И украинцы готовы продолжать всенародное сопротивление, пока Украина не получит приемлемый мир", — заключает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы относятся к временному перемирию на 30 дней: от капитуляции Украины до способа показать истинную цель России.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал новое заявление о деталях переговоров с США. Что готов поддержать Киев.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1509&page=1
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