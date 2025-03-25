Сколько украинцев готовы идти на переговоры с РФ на любых условиях, если США прекратят помощь

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Slava Kot
При прекращении военной помощи со стороны Соединенных Штатов, подавляющее большинство украинцев настроены продолжать борьбу. Это подтверждают результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), отражающего общественные настроения в условиях возможного сокращения поддержки Украины.
Переговоры Украины и России
В своем исследовании КМИС спросили, какой вариант будет лучше для Украины, если США окончательно прекратят любую поддержку Украины. Согласно данным опроса, 82% респондентов считают, что Украина должна бороться дальше, даже если помощь со стороны США будет окончательно прекращена, а поддержка будет поступать только от европейских стран.
Лишь 8% опрошенных склоняются к варианту капитуляции и принятию всех требований России.
Результаты КМИС
Исследование также показало, что поддержка продолжения борьбы единодушна во всех регионах Украины. На Западе 83% выступают за продолжение сопротивления, а на Востоке 78% респондентов разделяют такую позицию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы относятся к временному перемирию на 30 дней: от капитуляции Украины до способа показать истинную цель России.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал новое заявление о деталях переговоров с США. Что готов поддержать Киев.
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