Сколько украинцев готовы идти на переговоры с РФ на любых условиях, если США прекратят помощь

При прекращении военной помощи со стороны Соединенных Штатов, подавляющее большинство украинцев настроены продолжать борьбу. Это подтверждают результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), отражающего общественные настроения в условиях возможного сокращения поддержки Украины.

Переговоры Украины и России

В своем исследовании КМИС спросили, какой вариант будет лучше для Украины, если США окончательно прекратят любую поддержку Украины. Согласно данным опроса, 82% респондентов считают, что Украина должна бороться дальше, даже если помощь со стороны США будет окончательно прекращена, а поддержка будет поступать только от европейских стран.

Лишь 8% опрошенных склоняются к варианту капитуляции и принятию всех требований России.

Результаты КМИС

Исследование также показало, что поддержка продолжения борьбы единодушна во всех регионах Украины. На Западе 83% выступают за продолжение сопротивления, а на Востоке 78% респондентов разделяют такую позицию.

"Среди украинцев есть однозначный консенсус против мира на любых условиях (и, конечно, против капитуляции). Приоритет на данный момент – надежные гарантии безопасности. И украинцы готовы продолжать всенародное сопротивление, пока Украина не получит приемлемый мир", — заключает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы относятся к временному перемирию на 30 дней: от капитуляции Украины до способа показать истинную цель России.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал новое заявление о деталях переговоров с США. Что готов поддержать Киев.