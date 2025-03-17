Сколько стоит жизнь в крупнейших городах Украины и Европы: инфографика

Есть расхожее мнение, что в странах Европейского Союза расходы на продукты, аренду и коммунальные услуги превышают украинские, и это имеет свою основу. Действительно, эти расходы в европейских городах значительно выше наших, если сравнивать их по абсолютным суммам, без учета уровня зарплат. Однако, если учесть доходы населения, ситуация меняется. Даже в Киеве, с учетом уровня заработной платы, его нельзя назвать самым дорогим городом Украины, отмечено в материале "Новости.LIVE".

Стоимость жизни. Фото: 24 Канал

Для сравнения стоимости жизни в крупнейших городах Украины были использованы данные по крупнейшей в мире базе данных о стоимости жизни Numbeo. Базовая продуктовая корзина включает: 4 л молока, 3 кг хлеба, 2 кг куриного филе, говядины и картофеля, 1 кг риса, творога, яблок, бананов, помидоров и лука, а также 24 яйца.

Эксперты проанализировали крупнейшие города Украины: Киев, Львов, Днепр, Харьков и Одессу.



Самая высокая стоимость базовой продуктовой корзины была зафиксирована в Киеве — 2 349,25 грн. Это не является неожиданностью, поскольку продукты в столице традиционно дороже, чем в остальной стране.

В других городах, кроме Киева, цены на продукты колеблются в пределах 1900-2100 грн, что свидетельствует о похожем уровне цен. Самые дешевые продукты можно найти в Харькове – 1 907,63 грн. Что касается коммунальных услуг и Интернета, больше всего тратят киевляне — 4 711,89 грн, меньше платят жители Днепра (4 605,16 грн) и Харькова (4 627,74 грн). Самые низкие расходы на коммунальные услуги зафиксированы во Львове и Одессе (по 3674,57 грн).

Аренда жилья также самая дорогая в Киеве – 15 024,30 грн в месяц. Львов и Днепр занимают среднее место с арендной платой 13694,01 грн и 12187,50 грн соответственно. В Харькове и Одессе аренда стоит намного дешевле – около 6 тысяч грн в месяц, что частично связано с постоянными обстрелами и высоким уровнем опасности в этих городах. Киев также лидирует по уровню средних зарплат — 24 198,57 грн в месяц, что значительно больше, чем во Львове (21 042,11 грн). В Одессе и Днепре средние зарплаты составляют около 17 000 грн, а самая низкая средняя зарплата в Харькове – 16 342,45 грн.



Сравнивая Киев с европейскими столицами, цены на продукты, аренду, коммунальные услуги и недвижимость в столице Украины могут казаться относительно низкими, но это компенсируется гораздо более низкими зарплатами, сравнимыми с европейскими.

Хотя по абсолютным ценам Берлин, столица Германии, лидирует, соотношение цен к зарплатам (47,3%) делает его наиболее выгодным городом для проживания.

Нельзя не отметить, что покупка собственного жилья в Европе занимает значительное время. К примеру, для этого в Берлине нужно более 9 лет, что похоже на ситуацию в Одессе.

Прага и Варшава занимают промежуточные позиции по большинству показателей, но Прага отличается более высокой стоимостью жилья и более длительным сроком его приобретения, чем Варшава. Соотношение цен и средних зарплат в этих городах разное: в Варшаве — 69,5%, а в Праге — 65,9%.

Киев, учитывая соотношение стоимости жизни и зарплат, проигрывает европейским городам. Показатель в 91,2% свидетельствует о значительном финансовом бремени для жителей из-за сравнительно низких доходов.

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