Сколько стоит кофе в разных регионах Украины: определены самые высокие цены

В 2024 году средняя стоимость чашки кофе в Украине составила 31 гривну, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Самые дорогие чашки кофе продаются в Одесской области, тогда как самые дешевые – в Хмельницкой и Сумской областях. Об этом говорится в исследовании аналитиков "Опендатабот".

Чашка кофе. Фото: из открытых источников

В частности, средняя цена чашки эспрессо в Украине в 2024 году составляла 31 гривну, что на 11% больше прошлогодней цены в 28 гривен. По сравнению с 2021 годом, когда чашка кофе стоила 19 гривен, цена эспрессо выросла в 1,7 раза и к концу 2024 года достигла 33 гривен.











Согласно данным на конец декабря 2024 года, Одесщина, как и в предыдущем году, лидирует по цене кофе: чашечка эспрессо здесь стоит 40 гривен, что на 20% больше, чем год назад. Львовщина следует за Одесщиной, где цена кофе составляет 39 гривен, а Волынская область занимает третье место с ценой 37 гривен.

Самый дешевый кофе в Украине можно найти в Хмельницкой и Сумской областях, где чашка эспрессо стоит 28 гривен. Больше всего цены выросли в Винницкой области — на 29%, достигнув 31 гривны. В Харьковской области цена не изменилась, оставшись на уровне 34 грн.

Рост цен на кофе отражает общую тенденцию повышения стоимости услуг, а также рост количества кофеен в крупных городах. Кроме того, изменения цены также могут быть связаны с увеличением затрат на энергоносители и ростом стоимости импортных продуктов, таких как кофе и сахар, из-за глобальных экономических изменений. Свою роль в повышении стоимости кофе также играет стоимость аренды помещений для кафе и кафе, что влияет на конечную цену для потребителей.

Как писал портал "Комментарии", эксперты из Китая проанализировали, как несладкий кофе и кофе с сахаром влияют на состояние организма. Оказалось, что после 7-летнего периода у тех, кто выбирал несладкий кофе, на 16-20% снижался риск смерти, чем у тех, кто вообще не употреблял бодрящий напиток. Эти цифры увеличились до 29-31%, когда речь шла об участниках, регулярно добавлявших около одной столовой ложки сахара к своему кофе.