Сколько средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, - результаты опроса

Такие данные по результатам опроса, опубликовала компания Active Group, пишут "Комментарии". Соответствующее исследование было проведено с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.



Сколько стоит счастье

Почти половина украинцев считает, что "для выживания" в месяц им необходимо от 5 000 до 14 999 гривен; 32,9% ответили, что им будет достаточно от 5000 до 9999 грн, чтобы выжить. В то же время 26,4% нуждаются от 10 000 до 14 999 грн, чтобы "протянуть месяц"; 16,4% опрошенных считает, что на минимальные нужды, им будет хватать от 15 000 до 24 999 грн; 4,7% — хочет иметь от 25 000 до 49 999 грн. И только 0,8% отмечают, что для выживания им нужно свыше 50 000. 0,5% – требуют более 100 тысяч гривен в месяц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В то же время, чтобы наоборот, ни в чем не отказывать 0,5% украинцев считает, в месяц им необходимо иметь 2 000 грн на одного человека в семье.

1,9% респондентов заявили – что им нужно от 2 000 до 4999 грн в месяц, чтобы "жить на широкую ногу"; 6,0% — хочет иметь от 5000 до 9999 грн; 29,4% считает, что "месяц счастья" стоит от 25 000 до 49 999 грн. на одного человека в семье; 21,5% для ощущения полноценности не хватает от 50 000 до 99 999 грн. в месяц; а 11,4% – что 100 000 грн и больше.

Таким образом большинство украинцев продолжает выживать и чувствует себя не совсем уверенно, имея в кошельке от 10 000 до 20 000 тыс. грн в месяц. Вместе с тем среднестатистические украинцы точно понимают сколько денег им необходимо для счастья.

Напомним, "Комментарии" писали, быть ли однополым бракам: петиция в поддержку регистрации таких партнерств набрала необходимое количество голосов На сайте президента петиция в поддержку законопроекта о зарегистрированных партнерствах для однополых и разнополых пар набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский .



