Сколько людей сейчас живет в Украине: официальные данные

В декабря 2021 года в Украине проживало 41 208 106 человек (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя). Об этом сообщается в обновленной статистике на сайте Госстата.

Сколько людей проживает в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным источника, самыми большими областями по количеству населения является Днепропетровская (3 100 320 человек) и Донецкая (4 062 839 человек). Самым населенным городом Украины является Киев (2 952 577 человек).

Сколько людей проживало в областях Украины по состоянию на 1 декабря 2021 года:

Винницкая — 1511574;

Волынская — 1022107;

Днепропетровская — 3100320;

Донецкая — 4062839;

Житомирская — 1180638;

Закарпатская — 1245491;

Запорожская — 1640876;

Ивано-Франковская — 1352973;

Киевская — 1795099;

Кировоградская — 905715;

Луганская — 2104531;

Львовская — 2480137;

Николаевская — 1093492;

Одесская — 2352648;

Полтавская — 1354444;

Ровенская — 1142599;

Сумская — 1037237;

Тернопольская — 1022625;

Харьковская — 2602207;

Херсонская — 1002923;

Хмельницкая — 1230507;

Черкасская — 1162439;

Черновицкая — 891054;

Черниговская — 961054;

г.Киев — 2952577.

Также в ведомстве отметили, что средняя численность людей в Украине в январе-ноябре 2021 года составила 41 398 230 человек. Расчеты численности населения проведены на основании имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменению регистрации местожительства.

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