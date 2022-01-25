Сколько людей сейчас живет в Украине: официальные данные

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Денис Подставной
В декабря 2021 года в Украине проживало 41 208 106 человек (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя). Об этом сообщается в обновленной статистике на сайте Госстата.
Сколько людей проживает в Украине. Фото из открытых источников
Согласно данным источника, самыми большими областями по количеству населения является Днепропетровская (3 100 320 человек) и Донецкая (4 062 839 человек). Самым населенным городом Украины является Киев (2 952 577 человек).
Сколько людей проживало в областях Украины по состоянию на 1 декабря 2021 года:
Винницкая — 1511574;
Волынская — 1022107;
Днепропетровская — 3100320;
Донецкая — 4062839;
Житомирская — 1180638;
Закарпатская — 1245491;
Запорожская — 1640876;
Ивано-Франковская — 1352973;
Киевская — 1795099;
Кировоградская — 905715;
Луганская — 2104531;
Львовская — 2480137;
Николаевская — 1093492;
Одесская — 2352648;
Полтавская — 1354444;
Ровенская — 1142599;
Сумская — 1037237;
Тернопольская — 1022625;
Харьковская — 2602207;
Херсонская — 1002923;
Хмельницкая — 1230507;
Черкасская — 1162439;
Черновицкая — 891054;
Черниговская — 961054;
г.Киев — 2952577.
Также в ведомстве отметили, что средняя численность людей в Украине в январе-ноябре 2021 года составила 41 398 230 человек. Расчеты численности населения проведены на основании имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменению регистрации местожительства.
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