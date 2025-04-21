Сколько нужно времени, чтобы Украина сделала собственную атомную бомбу: специалист-ядерщик назвал точную дату

Специалист по ядерному вооружению и разоружению Павел Подвиг заявил, что Украина может создать ядерную бомбу на основе плутония из отходов атомных электростанций за несколько лет. Однако эксперт отмечает, что это возможно с технической стороны, если отвергнуть юридические и политические препятствия.

Атомная бомба

Павел Подвиг в интервью "Радио Свобода" рассказал о возможности Украины создать ядерное оружие. По его словам, на это нужно несколько лет.

"Если нет никаких политических ограничений, если Украину никто не будет бомбить, то ударными темпами все можно сделать лет за четыре. Возьмите в пример Мангеттенский проект или советскую программу по разработке ядерного оружия… Вот вам и четыре года", — считает Подвиг.

Есть два пути к созданию атомной бомбы. В первом случае нужен изотоп урана U-235, которого в природной среде всего 0,7%, а остальные приходятся на изотоп урана U-238. Именно последний нужно обогатить, чтобы он стал пригодным.

Как указывает Подвиг, в Украине пока нет технологий, заводов и специалистов для обогащения урана. Однако эксперт считает, что, несмотря на сложность и стоимость, этот процесс можно реализовать.

Второй вариант, Подвиг считает, более реальным для Украины в создании собственного ядерного оружия. В этом случае требуется плутоний, которого в природе нет. Он образуется при работе ядерных реакторов, работающих на урановом топливе.

"Плутоний надо оттуда выделить. Чтобы это сделать, нужно иметь раздельное радиохимическое производство для выделения плутония. Его можно построить, здесь никакой проблемы нет, их все в какой-то момент строили, в том числе КНДР", — отмечает специалист по ядерному вооружению и разоружению.

Кроме того, Подвиг отмечает, что плутоний превосходит уран критической массой. Например, на 50 кг оружейного урана требуется всего 10 кг плутония.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны Алексей Гетьман предположил, что Украина может создать ядерное оружие за два месяца.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по количеству ядерного оружия.