Сколько мужчин 18-22 лет уехали из Украины после разрешения

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не ведет подсчеты по количеству мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые воспользовались правом на выезд за границу. Об этом ведомство проинформировало в ответе на запрос народного депутата Ярослава Железняка.

Выезд из Украины мужчинам 18-22 лет

Пограничники напомнили, что после принятия правительственного постановления, разрешившего выезд мужчинам этой возрастной категории, ажиотажа на пунктах пропуска не зафиксировали. Вместе с тем в нескольких случаях пограничники отказали в выезде. Это касалось граждан, работающих на государственной службе и не подпадающих под предусмотренные законодательством исключения.

