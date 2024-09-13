Сколько месяцев нужно работать, чтобы купить iPhone 16 Pro: рейтинг стран

С приближением даты выхода нового iPhone 16 Pro, весь мир с нетерпением ждет возможности приобрести последний шедевр технологий от Apple. Но сколько дней придется работать рядовому гражданину в разных уголках планеты, чтобы стать владельцем этого гаджета? Компания Picodi провела исследование, которое вводит индекс iPhone — меру доступности нового iPhone 16 Pro в разных странах на основе средней заработной платы.

Мировой рейтинг стран по скорости покупки iPhone 16 по всему миру

Швейцария оказалась на вершине рейтинга с наименьшим количеством необходимых рабочих дней – всего четыре. США, Австралия и Сингапур также показали высокие результаты, где на покупку iPhone 16 Pro необходимо от 5,1 до 5,7 дней работы. Однако на противоположном конце спектра находится Турция, где нужно отработать почти 73 дня, а также Филиппины и Бразилия с показателями более 68 дней.





Для расчета индекса iPhone были использованы официальные цены на iPhone 16 Pro (128 ГБ), взятые из местных филиалов Apple или авторизованных продавцов. Средняя месячная заработная плата была получена из официальных данных национальных статистических ведомств, учитывавших выпуск новинки.

Исследование не включает данные об Украине, поэтому финансы.ua провел собственный расчет. По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в 2024 году составляет 21 тысячу гривен. Допуская, что украинец откладывает 20% своего дохода на новый iPhone, собрать необходимую сумму можно за восемь месяцев. А для моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max этот срок увеличивается до 10 и 11,5 месяцев соответственно.

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