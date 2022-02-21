Сколько людей сейчас живет в Украине: официальные данные

В начале текущего года численность населения Украины составляла 41 167 336 человек (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя). Об этом сообщается на сайте Госстата.

Сколько людей проживает в Украине. Фото из открытых источников

В сравнении с прошлой статистикой, опубликованной Госстатом за конец 2021 года, количество проживающих в Украине людей сократилось. Отметим, что по состоянию на декабрь прошлого года численность населения составляла 41 208 106 человек.

Самыми густонаселенными областями на сегодняшний день являются Донецкая (4 059 372 человек), Днепропетровская (3 096 485 человек), Харьковская (2 598 961 человек). Из городов Украины лидирует Киев (2 952 301 человек).

Количество проживающих в разных областях Украины по состоянию на 1 января 2022 года:

Винницкая — 1 509 515;

Волынская — 1 021 356;

Днепропетровская — 3 096 485 ;

Донецкая — 4 059 372;

Житомирская — 1 179 032;

Закарпатская — 1 244 476;

Запорожская — 1 638 462;

Ивано-Франковская — 1 351 822;

Киевская — 1 795 079;

Кировоградская — 903 712;

Луганская — 2 102 921;

Львовская — 2 478 134;

Николаевская — 1 091 821;

Одесская — 2 351 392;

Полтавская — 1 352 283

Ровенская — 1 141 784

Сумская — 1 035 772

Тернопольская — 1 021 713

Харьковская — 2 598 961

Херсонская — 1 001 598

Хмельницкая — 1 228 829

Черкасская — 1 160 744

Черновицкая — 890 457

Черниговская — 959 315

г.Киев — 2 952 301.

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