Сколько лет нужно собирать, чтобы купить квартиру в Украине

Для того чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Украине, нужно откладывать всю зарплату от 2,8 до 10 лет — это зависит от города. Самое дорогое жилье сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде, тогда как самое дешевое — в Херсоне, Запорожье и Харькове. Такие выводы сделали эксперты платформ ЛУН и Work.ua на основе анализа стоимости жилья и средних зарплат.

Как долго украинцам придется копить на собственную квартиру

Львов стал лидером среди городов с самой дорогой недвижимостью. Чтобы купить здесь однокомнатную квартиру за $65 000, придется собирать деньги 10 лет. Двухкомнатная обойдется в $89 000 (это 13,7 года), а трехкомнатная — $112 000 (17,2 года).

В Киеве ситуация немного лучше: чтобы приобрести однокомнатную квартиру за $60 000, понадобится 8,3 года. На двухкомнатную ($94 000) нужно 13 лет, а на трехкомнатную ($135 000) — почти 19 лет.

В Ужгороде квартира на одну комнату стоит $55 000, что соответствует 8,9 года отложений. Двухкомнатная квартира оценивается в $83 000 (13,4 года), а трехкомнатная — в $102 000 (16,4 года).

На другом конце рейтинга оказались Херсон, Запорожье и Харьков. Здесь из-за близости к фронту цены на жилье самые низкие. Например, в Херсоне однокомнатная квартира стоит $15 000, и ее можно приобрести за 2,8 года. Трехкомнатная обойдется в $28 000 — это 5,2 года.

В Запорожье цены чуть выше: $17 000 за однокомнатную (3,3 года), $24 000 за двухкомнатную (4,6 года) и $35 000 за трехкомнатную (6,7 года).

Харьков также остается среди доступных вариантов: $20 000 за однокомнатную (3,6 года), $33 000 за двухкомнатную (6 лет) и $42 000 за трехкомнатную (7,7 года).

Отметим, что за последние полгода цены в разных городах показали разные тенденции. Во Львове стоимость квартир выросла на 5%, тогда как в Киеве она снизилась на 3%. В Херсоне цены остались стабильными, в Запорожье упали на 15%, а в Харькове — на 13%.

Зато в Ровно цены выросли аж на 14%, и теперь на однокомнатную квартиру здесь нужно собирать 8,1 года. Для сравнения, в Черкассах хватит 6,9 года, а в Кропивницком только 5,3 года.