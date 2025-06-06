Сколько готовы украинцы терпеть войну: показатели изменились

После нескольких месяцев понижения готовности общества терпеть затяжную войну, последние опросы показали изменения в настроениях украинцев. Выросло количество тех, кто готов терпеть войну против России, столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Сколько готовы украинцы терпеть войну. Фото из открытых источников

По данным КМИС, к маю 2024 года результат терпеть войну столько, сколько нужно был в пределах 71-73%. В октябре 2024 года он впервые упал до 63%, а в марте 2025 года снизился до рекордно низкого уровня – 54%.

Однако в мае-июне показатель устойчивости украинцев впервые вырос за продолжительное время на 6 процентных пунктов и составляет 60%. Еще 6% респондентов заявили, что готовы держаться в течение года, а 20% – до полугода. 14% затруднились определиться с ответом.

Сколько украинцы еще готовы терпеть войну

Региональные разногласия незначительны. На востоке страны доля тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется, составляет 51%, что несколько ниже среднего показателя по стране, который в других регионах составляет 60–62%.

Сколько украинцы еще готовы терпеть войну по регионам

По возрастным группам существенных отличий также нет. Показатель стойкости колеблется в пределах 52–64%. Наименьшая готовность к длительной выдержке зафиксирована в группе 40-49 лет.

Сколько украинцы еще готовы терпеть войну по возрасту

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян меняется мнение о мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что украинцы спрогнозировали, когда может закончиться война в Украине.