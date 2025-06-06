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Сколько готовы украинцы терпеть войну: показатели изменились

Какой уровень устойчивости у украинцев в отношении терпения войны против России.

сегодня, 12:07 comments1667
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Slava Kot

После нескольких месяцев понижения готовности общества терпеть затяжную войну, последние опросы показали изменения в настроениях украинцев. Выросло количество тех, кто готов терпеть войну против России, столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Сколько готовы украинцы терпеть войну: показатели изменились

Сколько готовы украинцы терпеть войну. Фото из открытых источников

По данным КМИС, к маю 2024 года результат терпеть войну столько, сколько нужно был в пределах 71-73%. В октябре 2024 года он впервые упал до 63%, а в марте 2025 года снизился до рекордно низкого уровня – 54%.

Однако в мае-июне показатель устойчивости украинцев впервые вырос за продолжительное время на 6 процентных пунктов и составляет 60%. Еще 6% респондентов заявили, что готовы держаться в течение года, а 20% – до полугода. 14% затруднились определиться с ответом.

Сколько украинцы еще готовы терпеть войну

Региональные разногласия незначительны. На востоке страны доля тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется, составляет 51%, что несколько ниже среднего показателя по стране, который в других регионах составляет 60–62%.

Сколько украинцы еще готовы терпеть войну по регионам

По возрастным группам существенных отличий также нет. Показатель стойкости колеблется в пределах 52–64%. Наименьшая готовность к длительной выдержке зафиксирована в группе 40-49 лет.

Сколько украинцы еще готовы терпеть войну по возрасту

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян меняется мнение о мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что украинцы спрогнозировали, когда может закончиться война в Украине.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1534&page=1
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