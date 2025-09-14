Сколько еще проживет Путин: прогноз Олеся Дония

Украинский общественный и политический деятель, историк по специальности Олесь Доний оценил, сколько еще может прожить российский диктатор Владимир Путин. По его подсчетам, средневзвешенный сценарий предполагает еще около 13 лет жизни главы Кремля.

Когда умрет Путин. Фото из открытых источников

Олесь Доний в интервью "Апострофу" рассказал, как посчитал, сколько еще времени будет жить Владимир Путин. По его словам, он использовал упрощенный "биологически-математический анализ", основанный на средней продолжительности жизни и специфике образа жизни политиков самого высокого уровня.

"У них другая возможность доступа к пище, к лечению, к восстановлению организма и прочее. Соответственно, я взял его (Путина) исходную точку, на тот момент 70 лет, и самую высокую точку, что Путин может дожить до 100 лет, как Генри Киссинджер. 100 — 70 = 30. И средневзвешенный – это значит разделить пополам. То есть, что он не 30 лет еще проживет, а 15", – рассказал Доний, давший прогноз на продолжительность жизни Путина в 2022 году.

Таким образом, по мнению историка Владимир Путин может прожить до 2038 года.

Олесь Доний отметил, что нынешняя российско-украинская война напрямую зависит от политического и физического существования диктатора РФ.

"Представить, что он подпишет капитуляцию России, для меня было бы странно. Соответственно, Украине и нашим союзникам нужно было изначально рассчитывать на длительную войну", – объяснил политик.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Санкт-Петербурге. В октябре 2024 года он отметил свое 72-летие.

