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Сколько еще будет продолжаться расследование загадочного убийства Ирины Фарион

Расследование дела Фарион продлится еще год – нужны новые экспертизы

19 ноября 2024, 14:34
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Черновалова Кристина

Расследование убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион затягивается минимум на год. Основная причина – необходимость проведения еще 15 молекулярно-генетических экспертиз. По словам экспертов, их результаты будут готовы не раньше октября следующего года. Такие термины объясняют большим объемом работы во Львовском научно-исследовательском экспертном центре.

Сколько еще будет продолжаться расследование загадочного убийства Ирины Фарион

Длительные расследования убийства Ирины Фарион

Дело Ирины Фарион называют одним из самых резонансных за последние годы. Однако его расследование нельзя завершить без дополнительных анализов. Как сообщают в правоохранительных органах, эксперты центра МВД во Львове имеют высокую нагрузку, что объясняет продолжительность исследований. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

На сегодняшний день в материалах дела уже есть результаты двух экспертиз, указывающих на причастность подозреваемого Вячеслава Зинченко. Первая экспертиза подтвердила, что на фото мужчины, несколько дней подряд находившегося у дома Фарион, действительно изображен Зинченко. Вторая экспертиза сравнила образцы запаха крови подозреваемого с запаховыми следами на скамейке у подъезда дома Фарион в день убийства. Результат показал почти полное совпадение – 99,99%.

Несмотря на эти веские доказательства, следствие не может завершить дело без дополнительных анализов, которые должны окончательно подтвердить или опровергнуть вину Зинченко. Однако из-за нагрузки на экспертов исследования будут продолжаться долго, и результаты будут доступны только через год.

Читайте на портале "Комментарии" — По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток — до 12 января 2025 включительно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.



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