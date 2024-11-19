Сколько еще будет продолжаться расследование загадочного убийства Ирины Фарион

Расследование убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион затягивается минимум на год. Основная причина – необходимость проведения еще 15 молекулярно-генетических экспертиз. По словам экспертов, их результаты будут готовы не раньше октября следующего года. Такие термины объясняют большим объемом работы во Львовском научно-исследовательском экспертном центре.

Длительные расследования убийства Ирины Фарион

Дело Ирины Фарион называют одним из самых резонансных за последние годы. Однако его расследование нельзя завершить без дополнительных анализов. Как сообщают в правоохранительных органах, эксперты центра МВД во Львове имеют высокую нагрузку, что объясняет продолжительность исследований. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

На сегодняшний день в материалах дела уже есть результаты двух экспертиз, указывающих на причастность подозреваемого Вячеслава Зинченко. Первая экспертиза подтвердила, что на фото мужчины, несколько дней подряд находившегося у дома Фарион, действительно изображен Зинченко. Вторая экспертиза сравнила образцы запаха крови подозреваемого с запаховыми следами на скамейке у подъезда дома Фарион в день убийства. Результат показал почти полное совпадение – 99,99%.

Несмотря на эти веские доказательства, следствие не может завершить дело без дополнительных анализов, которые должны окончательно подтвердить или опровергнуть вину Зинченко. Однако из-за нагрузки на экспертов исследования будут продолжаться долго, и результаты будут доступны только через год.

Читайте на портале "Комментарии" — По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток — до 12 января 2025 включительно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.