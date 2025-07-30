Сколько депутатов привлекли к ответственности: в НАБУ раскрыли цифры

С 2016 по 2025 год в уголовных производствах, которые расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро Украины о подозрении сообщено 71 действующему и бывшему народному депутату. Как передает портал "Комментарии", об этом НАБУ сообщает в Telegram.

НАБУ. Фото: из открытых источников

Из них 42 депутатам сообщили о подозрении в течение 2022-2025 годов. 31 фигурант – депутаты текущего, девятого созыва Верховной Рады Украины, уточнили в антикоррупционном органе.

По информации НАБУ, к типичным коррупционным правонарушениям, в которых разоблачены нардепы, относятся: присвоение или растрата имущества (17 дел), получение неправомерной выгоды, ст. 368 УК Украины (4 дела), злоупотребление властью или служебным положением (14), недостоверное декларирование (15) и незаконное обогащение (3 дела).

"До создания НАБУ и САП в 2015 году привлечение народных депутатов к ответственности за коррупцию было скорее исключением, чем правилом. Ситуация изменилась", — говорится в сообщении.

"НАБУ и САП последовательно доказывают – закон одинаков для всех, а депутатский мандат не освобождает от ответственности", — добавляют в НАБУ.

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