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Сколько чиновников наврали в декларациях - НАПК

В реестр коррупционеров внесли почти сто чиновников

сегодня, 12:40
Автор:

Сергей Медведев

Украинские чиновники не спешат раскрывать для народа свои доходы и материальные ценности. Так, в Едином государственном реестре лиц,  совершивших коррупционные преступления, так называемом "Реестре коррупционеров", появились записи о 97 госслужащих, которых обвинили в рамках ст. 366 ч.1 ККУ (умышленное непредставление или представление заведомо недостоверных сведений в декларации, в течение всего времени существования реестра). Соответствующими расследованиями занимались сотрудники Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Сколько чиновников наврали в декларациях - НАПК

Проверка деклараций чиновников

Согласно информации ведомства, в реестр внесли:

42 депутата местных советов;

15 должностных лиц органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГКИСУ);

11 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий;

8 государственных служащих (в том числе работники Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Держгеокадастру, районных государственных администраций, государственные исполнители);

6 должностных лиц органов Национальной полиции Украины;

6 должностных лиц органов Государственной службы чрезвычайных ситуаций;

3 судей;

3 должностных лица местного самоуправления;

2 лесника;

1 народный депутат Украины.

Суды рассмотрели дела коррупционеров и нечистые на руку чиновники получили такие наказания:

По результатам рассмотрения дел суды назначали следующие наказания:

64 случая — общественные работы на срок 150-240 часов с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления сроком на 1-2 года. Чаще всего наказание применялось к депутатам местных советов;

17 случаев — лишение свободы на срок от года к году и шести месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года.

16 случаев — штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от  42500 до 51 тыс. гривен) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года. Чаще всего такие наказания получали государственные служащие и судьи.

Как сообщал портал "Комментарии", борьба с коррупцией в Украине успела превратиться едва ли не в национальную идею, ради которой глава государства идет на более чем сомнительные, с позиции законности и Конституции Украины, шаги.  

 


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Источник: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/z-2019-roku-97-osib-prytyagnuto-do-vidpovidalnosti-za-umysne-nepodannya-deklaratsiyi-chy-deklaruvannya-nedostovirnyh-vidomostej-17-pryznacheno-pokarannya-u-vyglyadi-pozbavlennya-voli/
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