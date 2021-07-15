Сколько человек стали жертвами в результате войны на Донбассе: данные ООН

В Организации Объединённых Наций назвали количество жертв в результате боевых действий на Донбассе.

Сколько человек погибло на Донбассе. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество жертв в результате конфликта на востоке нашей страны составляет 42,500 — 45,500 тысячи человек. Из этого числа:

• 13,200-13,400 — погибшие (по меньшей мере 3 3901 гражданское лицо, около 4 200 украинских военных и, как минимум, 5 800 человек, состоящих в вооруженных группах);

• 29 600–33 600 — были ранены (7 000–9 000 гражданских лиц, 9 800-10 800 военных Украины и 12 800-13 800 человек, состоящих в вооруженных группах).

Данные были получены за период с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2021 года. Около 25% от всех погибших в результате боевых действий составляют гражданские лица, примерно такое же соотношение касается и раненых лиц.

В организации отметили, что за годы боевых действий это соотношение существенно изменилось с примерно 33% в 2014 году и около 4-5% в 2019-2021 годах.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Владимир Зеленский позитивно оценивает шаги своей команды на пути к завершению российско-украинской войны на Донбассе. По словам политика, окончание этой кровопролитной борьбы является его приоритетом и как президента, и как гражданина Украины. Во время общения с зарубежными журналистами Зеленский отметил, что за последние семь месяцев его команда делала все возможное, чтобы снизить накал на востоке страны до минимума. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в США назвали препятствие для окончания войны на Донбассе. Спикер посольства США в Украине Дэниел Лэнгенкэмп подчеркнул, что завершение войны должно произойти благодаря дипломатическим усилиям всех сторон, в том числе и России, которая ответственна за начало противостояния.



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