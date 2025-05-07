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Сколько будет продолжаться конклав: когда выберут нового Папу Римского

За последние почти 200 лет кардиналы на конклаве выбирали нового Папу Римского не дольше пяти дней.

сегодня, 15:15
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Автор:
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Slava Kot

После смерти Папы Франциска кардиналы со всего мира собрались в Ватикане для одного из самых таинственных процессов католической церкви – конклава. Избрание нового Папы Римского началось 7 мая, но неизвестно, когда мир увидит нового понтифика. Однако история последних двух веков демонстрирует четкую тенденцию, что решения принимаются быстро.

Сколько будет продолжаться конклав: когда выберут нового Папу Римского

Сколько будет продолжаться конклав. Фото из открытых источников

Конклав – это собрание кардиналов в возрасте до 85 лет, которые должны избрать нового Папу Римского. Голосования продолжаются, пока один из кандидатов не наберет две трети голосов. Несмотря на суровый церемониал и секретность, временных рамок для самого процесса не существует.

Например, самый длинный выбор нового Папы Римского длился более трех лет, с 1268 по 1271 год не могли избрать руководителя Церкви. Самый длинный конклав в сегодняшнем понимании произошел в 1740 году – 179 дней. Однако с 1846 года по сей день все конклавы длились не более пяти дней. Причиной этого стало исчезновение внешнего вмешательства, в частности права вето от лидеров иностранных государств, которые ранее могли затягивать голосование на неделе или даже месяце.

Самый короткий конклав состоялся в марте 1939 года. Он завершился менее чем через сутки. Избрание Иоанна Павла II в 1978 году длилось всего два дня, а Папу Франциска в 2013 году избрали за 27 часов.

Исходя из исторических тенденций, новый Папа Римский, скорее всего, будет избран между 7 и 10 мая. Официальным сигналом об избрании нового Папы Римского станет белый дым, поднимающийся с дымохода Сикстинской капеллы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском кардинале, который участвует в конклаве. Он оценил свои шансы стать новым Папой Римским.

Также "Комментарии" писали, что вблизи гроба Папы Франциска заметили перевернутые кресты.



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