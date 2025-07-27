Сколько браков зарегистрировали в Украине в 2025 году

За первую половину 2025 года в Украине было зарегистрировано почти 69 тысяч браков. Этот показатель меньше, чем в 2024 и 2023 годах. Украинцы начинают жениться все меньше.

Сколько браков было зарегистрировано в Украине в первом полугодии 2025 года. Фото из открытых источников

По данным Министерства юстиции, в январе-июне 2025 года в Украине официально зарегистрировано 68 595 браков. Это примерно на три тысячи меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было создано 72 766 новых семей.

Больше новых семей создано в столице — более 14 тысяч пар обменялись обетами в Киеве. Среди других регионов лидерами по количеству зарегистрированных браков стали:

— Днепропетровская область — 5 795 браков

— Львовская область — 4 735

— Киевская область — 4 163

— Одесская область — 4099

Эти цифры частично объясняются и концентрацией населения и относительно стабильной ситуацией в регионах.

В то же время меньше всего браков зарегистрировано в областях, непосредственно страдающих от боевых действий. В Херсонской области — всего 217 пар, а в Донецкой — 544. По официальным данным, в Крыму и Луганской области не было зарегистрировано ни одного брака, что обусловлено оккупацией этих территорий. Среди полностью подконтрольных правительству Украины регионов самые низкие показатели – в Черновицкой области – 1 128 браков и Закарпатской области – 1 418 семей образовано в 2025 году.

Сколько украинских пар поженились за первые 6 месяцев 2025 года

Общая динамика количества браков в последние годы имеет тенденцию к снижению. В 2024 году в Украине поженились более 150 тысяч пар — это почти на 20% меньше, чем в 2023-м, когда было зарегистрировано 186 тысяч браков.

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