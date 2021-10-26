Скифское золото из европейской экспозиции передадут Украине

Экспонаты привезут в ближайшее время, фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что артефакты, которые вернутся в Украину из Европы, будут хранить в музее, возможно, в Софии Киевской. 26 октября Апелляционный суд в Нидерландах рассмотрел апелляцию одной из сторон спора и решил, что экспонаты должны быть возвращены не в Крым, а в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Отметим, что судебная тяжба длилась несколько лет. Ведь на экспонаты претендовали музеи аннексированного Крыма, откуда их вывезли в Европу на выставку. Все экспонаты из коллекции скифского золота, найденные археологами, были переданы из Крыма на экспозицию в Нидерланды до 2014 года. Там золото экспонировалось в столичном музее Алларда Пирсона. Выставка называлась "Крым. Золотой остров в Черном море".

Суд Амстердама, несмотря на апелляцию крымских музеев, решил, что артефакты принадлежат нашему государству. Поэтому они будут перевезены в Киев, потому что с полуострова экспонаты могут вывезти в Россию.

Однако, по словам премьера, окончательное место хранения драгоценностей будет определено после переговоров с Министерством культуры.

Как сообщал портал "Комментарии", в Мексике археологи обнаружили сотни артефактов майя. Как сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), артефакты были найдены во время строительства железнодорожных путей.

Также мы писали, что при поддержке Украинского культурного фонда государственный историко-культурный заповедник Черкасской области "Трипольская культура" запустил проект по созданию онлайн-базы имеющихся артефактов. В рамках экспозиции "Трипольская пектораль" можно будет посмотреть артефакты из 11 трипольских поселений онлайн в 3D-визуализации.

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