Скидка 50% от штрафа ТЦК: кому будет полезен закон, изменится ли отношение к мобилизации

Сегодня Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию еще на 90 дней – до 6 августа. Вчера же президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнообязанным получить скидку на штрафы за неуточнение данных от ТЦК. Штраф можно будет оплатить на 50% меньше. Об этом говорится в проекте закона. Кому будет полезен данный закон? Изменит ли он отношение у украинцев к необходимости обновления данных в ТЦК и СП? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Уменьшение штрафа за неуточнение данных в ТЦК

Необходимо изменение подходов к процессу мобилизации и рекрутинговой работы

Адвокат, глава ВОО "Правозащитная организация "Общая Цель" Игорь Печенкин так прокомментировал ситуацию:

"Что касается продолжения мобилизации на 90 дней, такое решение нормирует хозяйственные, административные процессы и поможет духовно поддерживать противостояние немотивированной военной агрессии врага".

Что касается упрощения уплаты административных санкций за нарушение ст.210 КУоАП, то, по мнению адвоката, это должно уменьшить финансовую нагрузку на нарушителей и изменить подход, когда они просто отказывались платить вообще и "уходили в подполье", что имело негативную динамику и справедливость к ответственности за такие нарушения. Это способствовало типизации экономики и увеличению количества беглецов за границу.

"Нужно изменить подходы к процессу мобилизации и рекрутинговой работе с мужчинами соответствующего возраста. Людей нужно поощрять и привлекать к необходимости защиты Отчизны, а не пугать и бусифицировать. Это позорная практика, и я, как адвокат, довольно часто сталкиваюсь с этим. А это сотни и тысячи сломанных судеб и разбитых отношений. Публичное управление, как обычно, бюрократизировано, неэффективно и с обвинительным уклоном и подходом. Нужно изменение государственного подхода в этом и отношение должностных лиц органов власти к человеку!", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Власти хотят подтолкнуть граждан к уплате хотя бы какой-то суммы штрафа

Глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что продолжение мобилизации было логичным, однако, учитывая, каким образом вчера вели себя и глава Верховной Рады Стефанчук, и председатель фракции Слуга народа Арахамия, а именно, какие размещали они сообщения, создается впечатление у рядовых граждан Украины, что что-то идет не очень гладко с голосованием в Верховной Раде по продолжению военного положения и мобилизации.

Ростислав Кравец заметил, сами собой напрашиваются мнения, что с этим, вероятно, есть какие-то проблемы.

"Что касается подписанного президентом закона относительно скидки в 50% на штраф ТЦК, то можно сказать, что фактически таким образом пытаются хоть что-то, хотя бы какой-то штраф получить, потому что, когда штраф был 850 грн, конечно, большинство граждан платили и не обращались к адвокатам. Когда он стал 50,000 грн, то, конечно, большинство граждан стали обращаться к адвокатам и, как показывает судебная практика и судебная статистика, около 90% решений об отмене штрафов в пользу граждан. Тем более, прямая норма статьи 210 Кодекса Украины об админправонарушениях свидетельствует о том, что штрафы на сегодняшний день за нарушение правил мобилизации и военного учета в принципе незаконны. Единственный штраф, который можно взыскать – это за утрату военно-учетного документа и в том случае, если есть подтверждение, что этот военно-учетный документ выдавался. Поэтому сам штраф и сама эта скидка исключительно, как я и говорил, направлены на то, чтобы граждане все же их платили, а не шли в суд", – отметил адвокат.

По его словам, несмотря на столь высокий процент отмены штрафов, все равно ТЦК продолжают превышать полномочия и в большинстве случаев, к сожалению, никто за это ответственности не несет, а это самое главное, что и подрывает доверие общества к процедурам мобилизации, когда представители ТЦК превышают полномочия, нарушают закон, однако никакой ответственности для них не наступает.

"Поэтому я думаю, что, конечно, эта скидка заставит большинство граждан, которым выписывают штраф, обращаться не в суд, а просто их платить, ну а дальше уже действовать по ситуации. Потому что уплата штрафа, и это надо понимать, никоим образом не прекращает розыск гражданина Украины, никоим образом не снимает с него обязанности совершить те действия, в связи с которыми на него был наложен этот штраф", – подытожил Ростислав Кравец.

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