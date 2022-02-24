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Скажите Путину, чтобы забрал свои танки и войска: дочь погибшего пограничника написала письмо Елизавете II

Саша Матвиенко решила также помочь своей стране

сегодня, 00:05
Автор:

Лиля Воробьева
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10-летняя украинка из Кропивницкого, дочь отважного военнослужащего Андрея Матвиенко, погибшего под Савур-Могилой, отправила письмо королеве Великобритании. Она обращается к монаршей особе с надеждой, что она повлияла на российского президента, чтобы он вернул в Россию военных, которые сейчас находятся в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого горсовета.

Скажите Путину, чтобы забрал свои танки и войска: дочь погибшего пограничника написала письмо Елизавете II

Саша Матвиенко написала письмо Елизавете II (фото: facebook.com/krrada.official)

Папа Александры, мужественно выполняя свой военный долг, погиб в августе 2014 года, когда девочка была маленькой. Он спас своих раненых собратьев, вывозя их под залпами боевиков в безопасное место. К сожалению, младший сержант Матвиенко взорвался на фугасе и скончался, получив тяжелые ранения. Орден отца "За мужество" получила его маленькая дочь.

Саша Матвиенко в это нелегкое время угрозы военной агрессии, хочет попытаться помочь своей родине. Поэтому она отправила письмо королеве Великобритании. Она считает, что к ее просьбе повлиять на русского президента, прислушается сама Елизавета II.

Маленькая украинка написала ее Величеству, что 7 лет живет с мамой без папы. Он погиб в Донбассе. Она сообщает, что Россия снова угрожает ее родине великой войной. Именно во время войн погибают мирные люди, многие мирные люди, военные, как ее отец. Поэтому она просит британскую королеву сказать российскому президенту, чтобы он вернул свою бронетехнику и свою армию с украинской земли.

"Я видела на фото, что у вас маленькие правнуки. Они счастливы, потому что имеют папу и маму. Я желаю Вам мира и быть здоровой. Очень верю, что Вы уважаемая дама — Королева Великобритании, прочтете мое письмо и попросите российского Путина не убивать украинских людей", — обращается в письме к королеве юная украинка.

Письмо Александра написала вместе со своей мамой, а перевела его репетитор школьницы, которая учит ее украинскому языку.

Скажите Путину, чтобы забрал свои танки и войска: дочь погибшего пограничника написала письмо Елизавете II - фото 2

Как отметила Ирина Матвиенко, мама Саши, их муж и отец сделал все как военный, защищая свою землю. Его с семьей нет, но его жена и дочь решили не сидеть и выжидать в это непростое для родины время. Написать письмо королеве Великобритании. Они надеются, что она, ознакомившись с письмом украинки, почувствует и себе боль и тревогу за судьбу украинского государства и возможно попытается хотя бы повлиять на соседа Украины и убедить его сдержать собственную агрессию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 14-летний школьник попросился в ряды ВСУ.


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Источник: https://www.facebook.com/krrada.official/posts/325965709573407
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Обсуждения

Alex

сегодня, 00:35

Интересно, что бы написали английской королеве погибшие дети с Аллеи ангелов в Донецке?

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