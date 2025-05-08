Скандалы в оборонных закупках: предприниматель Митрохин раскрыл причину

Значительная часть скандалов вокруг оборонных закупок — это не проявление реальной борьбы с коррупцией, а следствие борьбы за доступ в бюджет и неэффективные механизмы государственного регулирования. Об этом в своем интервью рассказал предприниматель и волонтер Олег Митрохин.

Олег Митрохин

По его словам, реформы закупок часто инициируются без должной коммуникации с бизнесом, а недобродетели и правоохранители "тянут серый импорт" вместо национального производителя, что приводит к сбоям и срывам поставок.

В частности, предприниматель обращает внимание на недостатки системы упрощенных закупок, не предусматривающую эффективного механизма обжалования. Отсутствие Антимонопольного комитета как арбитра создает опасности дискриминационных требований, роли компаний без производства и утраты государственных средств.

Митрохин предлагает вернуть полноценную процедуру закупок с участием АМКУ, внедрить стабильные технические требования, обеспечить своевременное планирование и локализацию оборонной продукции. Подобные шаги, по его мнению, сделают систему закупок предсказуемой и более защищенной от влияний неблагополучных игроков.

Олег Митрохин – бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК является ведущим украинским производителем спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, несмотря на обещания Министерства обороны, что в 2024 году почти все беспилотники для ВСУ будут украинского производства, реальность оказалась другой. Тогдашняя директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова потратила почти миллиард гривен на польские дроны типа "крыло", хотя отечественные аналоги не только дешевле, но и лучше по характеристикам.





