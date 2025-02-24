Скандальный украинский политик разводится: жена подала иск

Жена лидера Радикальной партии и командира батальона беспилотных систем Росита Ляшко инициировала процесс расторжения брака. Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на источники в окружении политика.

Олег Ляшко (фото из открытых источников)

Известно, что судебное разбирательство продолжается с сентября 2024 года. В декабре Печерский районный суд Киева принял решение предоставить 15 дней Олегу Ляшко для подачи ответа на исковое заявление супруги. Следующее заседание запланировано на 3 марта.

Олег Ляшко женился на Росите Сайранен в июне 2018 года, после 20 лет отношений.

В мае 2020 года Росита стала матерью мальчика по имени Александр. В октябре того же года она возглавила партийный список Радикальной партии на выборах в Киевский областной совет, но партия Ляшко не смогла попасть в местный совет.

Последнее семейное фото, опубликованное в Facebook политика, сделано 31 декабря 2021, на котором изображены Олег Ляшко, его жена Росита и сын Александр на фоне новогодней елки.

В октябре 2022 года Ляшко мобилизовался в военные силы. А в октябре 2024 стало известно о его назначении командиром батальона беспилотных систем отдельной механизированной бригады.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена Арестовича подала на развод . Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, ныне находящийся за границей, разводится.

Иск о расторжении брака подала его супруга Анастасия Арестович. Ее заявление 11 февраля принял к рассмотрению Соломенский районный суд Киева. Председательствующим судьей по делу назначена Галина Козленко. Однако дата судебного заседания не определена. "Главком" в течение дня пытался получить комментарии от адвоката и представителя истицы, а также у самой Анастасии Арестович, однако ответа так и не получил. Согласно открытым источникам, Анастасия Арестович состоит в браке с Алексеем Арестовичем с 2015 года. Супруги воспитывают общего несовершеннолетнего сына Александра. Кроме того, у бывшего советника Офиса президента есть еще двое детей от предыдущих браков.