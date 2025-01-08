Скандальный "слуга народа" Дубинский и его бывший помощник предстанут перед судом: в чем причина

Дело народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника за организацию незаконного пересечения границы передано в суд. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Установлено, что в августе 2022 года народный депутат вместе с бывшим помощником, также возглавляющим общественную организацию, организовали незаконный выезд за границу родственника гражданской жены Дубинского. Этот мужчина выехал из Украины через пункт пропуска в Республику Молдову на автомобиле. Для пересечения границы он использовал документы, внесенные в систему "Шлях". Разрешение на выезд было получено через Вышгородскую районную военную администрацию при содействии нардепа и общественной организации, связанной с ним. После пересечения границы родственник фактически трудоустроился на иностранном судне и не выполнял никаких перевозок для нужд ВСУ. Вернулся в Украину только в конце 2022 года после завершения контракта.

В 2023 году обвиняемые в очередной раз организовали незаконный выезд этого же родственника, на этот раз в качестве водителя волонтера. Хотя они знали, что во время предварительного выезда мужчина не осуществлял перевозку гуманитарной помощи. По-прежнему родственник выехал из Украины через тот же пункт пропуска с документами, выданными КОВА, по ходатайству общественной организации.

Дубинский и его помощник разработали схему, по которой родственник должен был прибыть в Кишинев и ждать дальнейших инструкций по перегону автомобиля нардепа с автостоянки международного аэропорта Кишинева в Вену, Австрия. После выполнения этой задачи родственник не вернулся в Украину.

Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Александр Дубинский, которого правоохранители подозревают в государственной измене, заявил, что ему нанесли телесные повреждения в стенах следственного изолятора.