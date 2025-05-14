Скандальный экс-нардеп Новинский начал шантажировать Зеленского: пообещал месть

Скандальный украинский олигарх и находящийся под санкциями бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский резко отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского, сделанное 13 мая во время пресс-конференции в Киеве.

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Глава государства тогда заявил, что в начале широкомасштабного вторжения России Новинский вместе с Виктором Медведчуком угрожали ему и его семье, передавая ультиматумы от Путина по поводу капитуляции.

Новинский в соцсетях назвал это "клеветой", однако сам же признал, что в тот момент имел контакты с представителями РФ. Он утверждает, что эти разговоры касались только мирных переговорных инициатив перед началом официальных встреч делегаций Украины и России.

При этом Новинский возразил, что никогда не обсуждал капитуляцию или отступление Зеленского. В ответ он пригрозил президенту возможным разглашением конфиденциальных данных, свидетелем которых вроде бы был, и намекнул на иск в суд для "защиты чести и достоинства".

"В ближайшее время я решу, как и когда это сделать", — заявил олигарх.

Стоит отметить, что недавно Печерский суд Киева принял арест части имущества Новинского: квартиру более чем на 660 кв. м в центре столицы, земельные участки в элитном поселке Козин под Киевом и автомобиль Mercedes-Benz.

Портал "Комментарии" писал, что экс-нардеп и бизнесмен Вадим Новинский обвинил Совет нацбезопасности и обороны в преследовании из-за религиозных убеждений в связи с введением в него санкций. По словам Новинского, он всегда выступал за территориальную цельность Украины, поддерживал ее экономику. В настоящее время, уверен экс-нардеп, против него введены санкции только за то, что он последовательно поддерживал УПЦ. Поэтому политик готовится обратиться в международные суды, чтобы отстаивать свои интересы.