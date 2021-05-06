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В Минобороны прокомментировали скандальное видео, распространенное нардепом (Видео)

Курсант одного из военных учебных заведений Украины снял видео своего обеда, которое вызвало массу возмущений

сегодня, 10:35
Автор:

Кириєнко Анна

Народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская распространила на своей Facebook-странице видео, где в обеде курсанта одного из военных учебных заведений Украины было найдено ракообразное существо. Спустя некоторое время в Министерстве обороны сообщили, что данный ролик — фейк.

В Минобороны прокомментировали скандальное видео, распространенное нардепом (Видео)

Минобороны прокомментировало скандальное видео курсанта. Фото: livejournal.com

Видео снято в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Впоследствии ролик попал в волонтерское сообщество alex_tymanov_group.

На видео курсант показывает свою порцию борща, в котором найдено какое-то существо. Больше находка напоминает представителей ракообразных — мокрицу или рачка.

Роликом заинтересовались журналисты информационного агентства Министерства обороны Украины АрмияInform. По их словам, существо не живет на территории Украины. Скорее всего среда его обитания — территории северных морей и океанов.

Также в Минобороны отмечают, что данное создание не готовили вместе с борщом. Об этом свидетельствует цвет ракообразного.

Журналисты АрмияInform также уверяют, что существо напоминает силиконовую игрушку, которую использовали как реквизит, чтобы вызвать определенную реакцию у зрителей.

Дирекция учебного заведения, где было зафиксировано инцидент, провели расследование. Оказалось, что видео сначала попало в российское информационное пространство, а затем распространилось в Украине.

Кроме того, в учебном заведении проверили столовую и не выявили подобных существ.

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Источник: https://armyinform.com.ua/2021/04/video-iz-sylikonovym-rekvizytom-u-tarilczi-kursanta-spochatku-zyavylosya-na-rosijskomu-internet-resursi/
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