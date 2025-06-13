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Скандальному экснардепу сообщили о подозрении: причина поразит каждого

По данным ДБР, в бюджет не поступили миллиарды гривен

сегодня, 17:40
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Клименко Елена

Сотрудники Государственного бюро расследований по сотрудничеству с СБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату нескольких созывов, который был избран от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок" и ранее входил в ряды "Партии регионов". Хотя ДБР официально не называет его имени, на обнародованном фото узнается Вадим Новинский.

Скандальному экснардепу сообщили о подозрении: причина поразит каждого

Вадим Новинский. Фото: УНИАН

Речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), что повлекло миллиардные убытки для государственного бюджета. Следствие установило, что после получения гражданства Украины в 2012 году фигурант продолжил активную предпринимательскую деятельность в Украине и приобрел статус налогового резидента. В то же время, он не задекларировал доходы, полученные за границей, и не уплатил налоги с этих сумм.

По информации ДБР, бывший депутат получил инвестиционную прибыль более чем в 25 млрд грн (в то время — несколько миллиардов долларов) от продажи акций иностранных компаний, работавших на территории Кипра. В результате государство недополучило более 4,3 млрд грн налогов.

Это одно из самых больших налоговых нарушений, зафиксированных в истории Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование, а правоохранители принимают все необходимые меры для установления полного круга лиц, причастных к сделке, а также возвращения ущерба государству.

Как уже писали "Комментарии", находящийся под санкциями скандальный украинский олигарх и бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский резко отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского, сделанное 13 мая во время пресс-конференции в Киеве. Глава государства тогда заявил, что в начале широкомасштабного вторжения России Новинский вместе с Виктором Медведчуком угрожали ему и его семье, передавая ультиматумы от Путина по поводу капитуляции.



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Источник: https://t.me/DBRgovua/5849
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