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Скандальному адвокату Черезову приостановили действие свидетельства

Игорь Черезов стал известен на всю страну "адвокатом дьявола"

сегодня, 17:08
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Автор:

Кравцев Сергей
















Одиозный адвокат Игорь Черезов официально лишен права на занятие адвокатской деятельностью согласно п.3 ч.1 ст.31 ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Запрет действует с 24 ноября 2022 по 24 мая 2023 года. Как передает "Комментарии", об этом сообщают журналисты "Kyiv.City" .

Скандальному адвокату Черезову приостановили действие свидетельства

Игорь Черезов и Сергей Кузьминых

Отмечается фактически после того, как деятельность адвоката прекращена, он перестает быть адвокатом, то есть не может представлять интересы своих клиентов в суде. Как известно, для адвокатуры главным критерием профессионализма является законность и общественное доверие, потому что допустимо действовать только в правовых пределах. Поэтому бесспорно, что предпосылки для решения ГП КГКА о лишении Черезова лицензии были.

Журналисты обращают внимание, что Игорь Черезов стал известен на всю страну "адвокатом дьявола". Такое прозвище он получил за отличный навык выбирать скандальных клиентов. Так, за период своей адвокатской деятельности он защищал немалоизвестных экс-нардепов, украинофобов и коррупционеров, таких как Петр Мельник, Геннадий Балашов, Павел Гречковский и другие.

Но дело, благодаря которому он получил популярность, — это сотрудничество с изменником Украины, террористом и пророссийским политиком Игорем Беркутом, который был его подзащитным.

Кроме того, возникают вопросы и по поводу профессионализма одиозного адвоката. Журналисты "Kyiv.City" провели собственное исследование и обнаружили, что Игорь Черезов более двух лет не повышал свою квалификацию. Этот факт противоречит всем действующим канонам юриспруденции.

"Адвокат Черезов Игорь Юрьевич в 2019, 2020 и 2021 годах не принимал участия в мероприятиях по повышению квалификации адвокатов и не повышал квалификацию ни одним из способов", — говорится в ответе на Запрос в Совет адвокатов Украины.

Согласно действующему Законодательству Украины, именно это может стать основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Журналисты обращают внимание на еще одну историю, которая вызывает очень много сомнений в честности и адвокатской этике Черезова. Так, нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых задержали работники НАБУ за получение взятки более 500 тыс. грн прямо в кабинете Игоря Черезова.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Bdk_z_YSjzs
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