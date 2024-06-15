Скандальное заявление "Энергоатома": нардеп посоветовал обратиться к медикам

Компания "Энергоатом" официально отрицает информацию о получении любого дохода от повышения тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом". В то же время, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко считает, что такие заявления могут быть разве что свидетельством психологической усталости и нервного напряжения.

Тарифы на свет. Фото: из открытых источников

"Информация, которая распространяется в медиа о получении дополнительного дохода АО "НАЭК "Энергоатом" в связи с повышением тарифов на электроэнергию, не соответствует действительности!" Энергоатом ни копейки не получает от повышения тарифов", — сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что до повышения тарифов для населения стоимость услуги ПСО для "Энергоатом" составляла 125,7 млрд. грн., или 70,7% от чистого дохода. При новом уровне цены прогнозная стоимость услуги для компании в 2024 году составит 108,3 млрд. грн., что позволит оплатить стоимость услуги ПСО в 2024 году в полном объеме.

В свою очередь Алексей Кучеренко отмечает, что его лично удивило заявление "Энергоатома", что ему вообще ничего не достанется из дополнительных 50 млрд грн, которые соберут с населения после повышения цены на электроэнергию.

"Я понимаю, что все больше чувствуется психологическая усталость и нервное напряжение. Но скажу вам честно – хорошая медицинская экспертиза и психологическая поддержка сегодня нужна не только депутатам. И министрам, и руководителям государственных предприятий, и премьеру, и даже боюсь подумать кому она тоже точно не помешает", – написал Алексей Кучеренко у себя в facebook.

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