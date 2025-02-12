Скандальная отставка: в России бывшая жена олигарха лишилась должности после наезда на любовницу Путина

Бывшая жена олигарха Алишера Усманова Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на росСМИ. Эта отставка интересна тем, что незадолго до ухода Винер медиа писали о ее ссоре с бывшей воспитанницей — Алиной Кабаевой, которую считают любовницей и матерью детей российского правителя Владимира Путина.

Путин раньше награждал Винер многочисленными орденами, но после наезда на Кабаеву, очевидно, отправил тренера на пенсию. Фото: пресс-служба Кремля

Официально о причинах своего ухода тренер не объявляла.

"Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта​​​. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике", — говорится в заявлении 76-летней Винер.

Ирина Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. Среди ее воспитанниц — Алина Кабаева, Ирина Чащина, Ляйсан Утяшева, Яна Батыршина и другие. Винер известна жестокими методами работы со спортсменами, а также умением плести интриги в гимнастике в РФ (где она "царствовала" в этом виде спорта и решала все) и на международном уровне. Ее методы давали высокие результаты и приносили РФ медали, поэтому на "фокусы" Винер закрывали глаза.

С 1992 года была замужем за российским олигархом Алишером Усмановым. Официальный брак продлился 30 лет, однако по утверждению Винер, фактически они прожили вместе 44 года. В 2022 году Усманов подал на развод с супругой после 30 лет брака, суд развел пару.

В конце января 2025 года Русская служба BBC News рассказала о конфликте Алины Кабаевой и Винер, который возник из-за того, что Кабаева открыла свою школу гимнастики. Вскоре после конфликта Минспорта упразднило Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, которую Винер возглавляла больше 15 лет. Кроме того, российский правитель Владимир Путин исключил Винер из Совета по развитию физической культуры и спорта. И теперь в феврале последовала ее отставка.

Ранее портал "Комментарии" писал о доходах Алины Кабаевой и ее недвижимости, которой хватило бы на несколько больших семей.