Скандал вокруг "Дії": владелец Pin-up уже покупает сеть отелей под Киевом

Финкомпания владельца онлайн-казино Pin-Up зарабатывает миллионы на комиссии по госуслугам "Дії". На этот счет в комментариях профильному изданию dev.ua высказались все участники скандала. Но остаются вопросы связи этого бизнеса с Россией. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "УНН".

Финкомпания владельца онлайн-казино Pin-Up зарабатывает миллионы. Фото: dev.ua

В материале отмечается, что в Минцифре заявили, что не знали, что владелец "Единого пространства" Игорь Зотько одновременно является операционным директором и владельцем онлайн-казино Pin-Up. Именно через эту компанию проходят платежи в приложении "Дія", на чем владелец зарабатывает около 20% комиссий по транзакции административных услуг.

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"Мы с 2019 года строим цифровое государство – удобное и понятное с концепцией mobile first. На момент интеграции платежной системы ООО "ФК ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО" для проведения платежей в приложении и на портале "Дія" компания не имела никаких связей с онлайн-казино Pin Up... Онлайн-оплаты осуществляются с помощью ФК "Единое пространство", которая является самостоятельной организацией. И именно с ней работает "Дія". Не с казино. Даже, если один человек управляет несколькими проектами — это не прямая связь этих компаний. Законодательством Украины не запрещено одновременно управлять несколькими проектами", – отметили в Минцифры.

Как утверждают журналисты, малоизвестную финансовую компанию "Единое пространство" для проведения платежей в "Дія" выбрала фирма Kitsoft. Именно этот разработчик интегрировал на портал "Дія" платежную систему ООО "ФК "Единое пространство". Руководитель Kitsoft Александр Ефремов также заявил, что на время избрания "Единого пространства" не заметили связь с Pin-up из-за учредителя.

"Мы выбирали платежную систему по вышеуказанным техническим и коммерческим показателям в рамках проекта, который состоялся в 2020 году. Компания ООО "ФК ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО" была официально зарегистрирована, поэтому не было препятствий для сотрудничества. Насколько нам известно, владельцы ООО "ФК ЕДИНОЕ ПРОСТОЕ" приобрели Pin-up уже после внедрения платежной системы на портале "Дія", и по сути юридически Pin-up тоже является легальным бизнесом", – сообщил Александр Ефремов.

Знающий в ситуации собеседник dev.ua рассказал, что Kitsoft и "Единое пространство" "заходили консорциумом".

По словам одного из учредителей работающей в Украине большой платежной системы, рынок не понимает, почему не было открытого конкурса на такой государственный подряд.

"Все банки или финкомпании страны хотели бы там оказаться", – говорит он.

"До сих пор непонятно действительно ли условия, которые предложила ФК "Единое пространство" были лучшими из других возможных подрядчиков и почему государственные расчеты сопровождает небольшая малоизвестная частная финкомпания, а не, например, сервисы государственных банков. Игорь Зотько уверяет, что финкомпания и онлайн казино "два бизнеса абсолютно автономны и у них разные команды и бизнес-модели" поэтому за счет средств полученных от госкомпаний не финансируется деятельность онлайн-казино. В то же время, остается вопрос относительно связей онлайн казино Pin-Up с Россией", – говорится в материале.

"Гемблинговый бизнес появился сравнительно недавно, я его приобрел в этом году, а "Единое пространство" основано в 2019 году", – утверждает владелец Игорь Зотько.

СМИ обращает внимание, что российский и украинский Pin-Up одно целое в феврале 2022 года заявлял руководитель партнерской программы Pin-Up Partners Александр "Риддик". Более того, назвал офис в Киеве одним из самых больших. Этот бизнес возник в 2018 году именно в России и позиционировался как игровой холдинг. По словам Александра "Риддика" в 2022 году стояла задача, чтобы Pin-Up стал №1 на рынке. В то время самый прирост на уровне 10-15% в месяц показывал именно украинский рынок. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 г. начались процессы, которые можно охарактеризовать как попытку скрыть реального владельца.

Расследователи OSINT-коммьюнити Molfar совместно с AIN.ua. в мае 2022 года сообщали, что Pin-Up в Украине имел несколько юридических лиц: ООО "Пин-Ап" и ООО "Укр Гейм Технолоджи". В январе 2023 года ООО "Пин-АП" сменило название на ООО "Транитадевелопмент". Ее основательницей является Марина Ильина, возглавляющая PIN-UP Global. Именно на 2023 год приходится покупка онлайн-казино Игорем Зотько.

"Марина Ильина кроме ООО "Пин-Ап" является учредителем ООО "А-Тренд" через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и вероятно связана с импортом угля из РФ в Украину, основателем пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком", – говорится в исследовании.

"Именно на Кипре находится офис Pin-Up и именно там записывалось интервью с владельцем игрового холдинга Александром "Риддиком". Украинская компания Pin-Up возражает, что имеет отношение к российскому отделению Pin-Up. К тому же, в Pin-Up Global в июне 2022 года на своей официальной странице заявили о выходе с российского рынка, передав активы новому владельцу. Этим новым владельцем стал зять находящегося под санкциями российского премьер-министра Мишустина. Впрочем, основатель Pin-Up Александр "Риддик" в своем интервью в прошлом году сообщил, что именно с Украиной он связывает развитие своего бизнеса. По его словам, "под Киевом они покупают сеть гостиниц, которая будет располагаться на 55 гектарах" и планировали там сделать сверхсовременный банный комплекс", – говорится в материале.



