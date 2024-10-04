Скандал: водоснабжающая компания обнародовала персональные данные тысяч граждан

В Украине произошла масштабная утечка персональных данных с официального сайта одного из местных водоснабжающих предприятий, что вызвало скорую реакцию со стороны Офиса Омбудсмана. В результате действий омбудсмана право на защиту персональных данных более 10 тысяч потребителей было восстановлено.

Водоснабжающее предприятие опубликовало полные персональные данные должников

В начале этого месяца стало известно, что официальный сайт одного из украинских водоснабжающих предприятий опубликовал список должников, включавший не только имена, но и другие личные данные, такие как адреса и идентификационные номера. Открытие этих данных угрожало не только конфиденциальности людей, но и ставило их под риск мошенничества и других правонарушений.

Офис Омбудсмана, со своей стороны, оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию, направив предприятию неотложное требование о немедленном удалении с вебсайта всей персональной информации. Под давлением возможных правовых последствий предприятие быстро выполнило требования, тем самым восстановив законные права и интересы своих клиентов.

Кроме непосредственного ответа на инцидент Офис Омбудсмана также обратил внимание общественности на важность защиты персональных данных. Они напомнили, что каждый гражданин имеет право на защиту своей личной информации и призвали всех, кто испытывает нарушение своих прав, обращаться за помощью непосредственно к Омбудсману.

По необходимости в помощи можно обратиться к Омбудсману:

Адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

Электронная почта: [email protected];

Телефоны: 0 800 501 720, 044 299 74 08.