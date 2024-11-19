Скандал в лицее: учителя подозревают в развращении школьников

На Волыни разразился скандал: учителя географии одного из лицеев подозревают в развращении школьников. Информация появилась в соцсетях и очень быстро получила огласку.

На Волыни учителя подозревают в развращении учеников: дело проверяют правоохранители

На ситуацию отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсман, узнав об инциденте, обратился в правоохранительные органы и руководство учебного заведения. Однако вместо того, чтобы организовать служебное расследование, администрация просто "устранила проблему", отправив педагога в отпуск к концу семестра.

В ходе мониторингового визита представительницы Офиса Омбудсмана в Волынской области Юлии Спас оказалось, что администрация учебного заведения игнорировала жалобы учеников не в первый раз. Одно из вероятных пострадавших детей ранее обращалось к руководству через буллинг со стороны одноклассников, но никакие действия не были предприняты.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Конституция Украины гарантирует защиту прав детей, а учебные заведения обязаны создавать безопасную среду.

Право детей на защиту от всех форм насилия гарантируется статьями 28 и 52 Конституции Украины. Дети должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в школе. Поэтому руководство учебных заведений обязано оперативно реагировать на любые угрозы правам и интересам учащихся и обеспечить безопасную образовательную среду”, — отметил Лубинец.

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